Nico Occhiato vs. Migue Granados: Guerra en el streaming

No podés hacer un River, apenas arrancás, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino

Apadrinado por sus compañeros de piso, Occhiato quiso justificarlo de forma picante con que ellos habían comenzado con simpleza, haciendo streaming desde zoom:

Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto... Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando

