Nicki Nicole y Bizarrap, juntos: El detalle que los vinculó sentimentalmente

“Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Solo quería venir acá a hablar de todo lo que está pasando", comenzó diciendo la creadora de contenidos.

Y continuó: "Creo que esta historia se fue de las manos. Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no estoy al día con noticias españolas. No sabía de su vida personal, ni de su actual estado civil".

"Nunca quise romper una relación, ni nada de ese estilo", agregó. Y por último completó: "Es todo lo que quería decir por ahora y espero que disfruten el resto de su día".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Fuertes acusaciones amenazan la tranquilidad de Lizy Tagliani

La inquietante serie que lidera Netflix con su drama criminal

Estafa en redes sociales: Ropa de marca, ¿real o falsa?

Influencer revela cómo comprar pasajes al exterior en cuotas

Gerardo Romano reveló que sufre una grave enfermedad