Diego Poggi presentó a su novio y el parecido con Ricky Martin es viral

Es que el conductor de Olvidate de todo que se emite por Urbana Play compartió un video en el que aparecía visiblemente afectado en uno de sus ojos y desconociendo que pudo haber generado la inflamación.

“Me da mucha vergüenza pero se los voy a mostrar. No puedo abrir el ojo. Me levanté de la siesta y me levanté con el ojo hinchado", dijo entre risas.

Y agregó: "Nunca me pasó en la vida, no sé si tengo alergia a algo. No entiendo que pasó pero me levanté con el ojo muy hinchado".

