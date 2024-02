La periodista que le pidió un novio al "universo": "Siento que ya estoy grande"

Embed - on Instagram: "Declaro que es mi último Día de los Enamorados que estoy sola. Le pido al Universo que me mande un gran amor. Un hombre bueno, sano de mente y espíritu, que tenga buen humor. Que me quiera y valore. Que ame a mis hijos. Que sea un gran compañero de aventuras. De viajes y de hogar. Que sea amíguelo como yo. Un hombre que yo mire y me derrita. Que lo admire por su personalidad y trabajo. Que tenga hijos que yo pueda amar. Algunas veces siento que ya estoy grande y que ningún hombre ya se fija en mí para formar una pareja. Pero confío en Dios que ese hombre existe y que en algún momento aparecerá en mi vida. Eso. #felizsanvalentin #sanvalentin #sola #amor #amorsoñado"

View this post on Instagram A post shared by (@marisabrel)