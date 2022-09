Netflix y 2 series coreanas: Cinismo, corrupción y mérito

Itaewon class es una oda a la meritocracia, al supuesto de que todos pueden hacerse a sí mismos en base al esfuerzo o a la buena administración de los recursos que se tienen, por eso peca un poco de inocente al construirse desde ese punto.

Pero en contraposición, tanto los arcos narrativos del protagonista como los secundarios están muy bien escritos, porque reflejan la crudeza del mundo de los negocios, la discriminación sistemática del mercado laboral, y no teme mostrar constantemente los efectos de los abusos de poder en las personas, como por ejemplo, uno de los intereses románticos de Sae ro-yi, Oh Soo-ah: Ella termina trabajando en Jangga, lugar que ambos odian, porque las necesidades del diario la dejan entre la espada y la pared.

Itaewon Class | Official Trailer | Netflix

Extracurricular, los sueños pueden ser caros y peligrosos

El mundo en el que vivimos se sustenta en el dinero que podemos ganar, pero, ¿Cuál es el costo de ganarlo legalmente? ¿Existen atajos? Extracurricular plantea con una dosis saludable de cinismo el precio de los sueños para personas de marginalidad estructural, cuando Oh Ji-Soo, un estudiante modelo abandonado por sus padres, maneja clandestinamente un servicio de protección para trabajadoras sexuales, donde algunas de las usuarias de su servicio son compañeras de la misma secundaria a la que asiste.

La meticulosidad de Ji-Soo se deshace cuando aparece en escena Bae Gyu-ri, una poor rich girl cuyos padres manejan una discográfica. Ella descubre el secreto de Ji-Soo con la intención de entrar al negocio, no porque lo necesite, sino porque simplemente está aburrida. La forzada sociedad de ambos se empieza a complicar cada vez más cuando los egos y las peleas llaman la atención de la policía.

Extracurricular no busca ser dulce, no necesita ser amable, es un baldazo de agua fría a las instituciones escolares, a las lagunas de la ley, todo en un extremo cuidado a nivel técnico. Las luces, las sombras, las víctimas y los victimarios son moralmente grises, no buscan ser héroes de nadie, sino todo lo contrario.

Esta serie polariza por completo con los demás títulos coreanos de la plataforma, porque no teme a los roces con situaciones mórbidas. ¿La mejor parte? Está confirmada una segunda temporada, que planea ser aún más despiadada que la primera.

Extracurricular | Official Trailer | Netflix

