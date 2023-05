Netflix lanza ultimátum: Bloqueará usuarios y aumentará

Netflix no ha explicado cómo determinará si un usuario está fuera del hogar del suscriptor o no, pero según un informe de Variety, la compañía planea bloquear el uso de dispositivos específicos después de un cierto período de tiempo si se considera que no están dentro del domicilio principal. Además, ofrecerá la posibilidad de transferir un perfil a una nueva cuenta pagada, lo que permitirá a los usuarios que antes utilizaban el servicio prestado conservar sus preferencias y su historial de visualización.