moria-casan-defiende-a-lali (1).jpg Moria Casán en el programa Intrusos (Foto: Urgente24)

Cuando Moria se refirió a Nacha, la criticó diciendo que “la que esta grande es Nacha. Lo dijo porque ella esta grande. Lali no debe haber tenido tiempo de contestarle, es lo más amoroso y accesible. Sin padrinazgo, sin nada y todo a pulmón”

Por otra parte, Lali nunca le respondió a lo dicho por Guevara pero posteó en su cuenta de Twitter, donde la siguen 7,2 millones de personas, una frase de su canción “Quiénes son”, donde participa Moria.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flalioficial%2Fstatus%2F1681417478700670978&partner=&hide_thread=false Talk talk talk pura mierda bb

Yo yo yo tiro flores bb — Lali (@lalioficial) July 18, 2023

Además de Moria Casán, otros artistas expresaron su opinión y defendieron a Espósito. Una de ellas fue Marcela Tauro, quien fue muy firme al decir que Nacha “vendió que era paz y amor y después te trata re mal. Y no es algo de ahora. Tal vez Lali no le quiso contestar o no la leyó o Nacha no la trató bien”.

