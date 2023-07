Moria Casán vs. Yanina Latorre: "Es una grosera mediática"

Moria Casán, sobre Yanina Latorre: "Que se llame Yanina LAM"

Casán destacó que Yanina la atacó más por cuestiones políticas que por algo referido a su carrera:

Es una grosera mediática y es una mina que liga todo a la ideología. Ella dice que yo me agarré con ella por Galmarini...

Mori ironizo también sobre el uso del apellido de casada de Yanina Arruza, en lugar de utilizar el propio de soltera:

Yo no tengo ideología, mi amor, yo soy Casanística. Nunca dependí de nadie y no soy 'señora de...' ni 'nadie de...' como ella que se llama Latorre, que se llame Yanina LAM y me deje de joder

Finalmente, apuntó que Latorre también posee actitudes machistas con otras mujeres:

A mí me parece que es una mujer que tiene una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que, si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Todos los detalles de más son de ella. Yo no la ataqué ni nada, ni le dije que era mayor, es una mina que no escucha y que no está bien de… [señala la cabeza]. Es una grosera