Cuidado: Este es el peor alimento para el colesterol alto

"Son los alimentos con alto contenido de grasas saturadas de los que debe preocuparse, porque pueden elevar sus niveles de colesterol Y hacer que aumente de peso".

Pero, ¿Qué son las grasas saturadas? MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos lo define de una manera breve y clara. "Es una de las grasas dañinas", dice.

Este tipo de grasa alimenticia generalmente es sólida a temperatura ambiente.

Los alimentos que tienen un alto contenido de grasas saturadas son cosas como la carne roja, la carne procesada, la mantequilla (manteca en algunos países), productos lácteos, el aceite de coco y el aceite de palma.

Alimento malo para el colesterol

En primer lugar, hay que decir que las grasas son importantes para el cuerpo. Las grasas ayudan a que el cuerpo use algunas vitaminas, también ayudan a obtener energía e intervienen en la formación y funcionamiento de las células.

No obstante, no todas las grasas son buenas. Por ejemplo, las grasas saturadas. Un exceso de grasas saturadas puede promover la acumulación de colesterol en las arterias y se relaciona con niveles de colesterol malo más altos. Y eso no es sano.

Esto es lo que explica la Clínica Mayo al respecto:

"Las grasas saturadas tienden a elevar los niveles de colesterol en la sangre. La lipoproteína de baja densidad (LDL) se denomina colesterol "malo". La lipoproteína de alta densidad (HDL) se denomina colesterol "bueno". Las grasas saturadas aumentan los niveles de ambos.

Un nivel elevado de colesterol malo en el torrente sanguíneo aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y vasculares.

La evidencia limitada sugiere que las grasas saturadas y los niveles elevados de colesterol pueden estar relacionados con un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades que causan demencia".

En ese sentido, los expertos recuerdan que, las Pautas Alimentarias para Estadounidenses sugieren que menos del 10 % de las calorías diarias deben proceder de grasas saturadas.

Mientras, la Asociación Americana del Corazón sugiere una meta del 5 % al 6 % de calorías diarias procedentes de grasas saturadas.

¿Qué hay que hacer para bajar el colesterol alto?

Como nos hemos de imaginar, una de las cosas más importantes para reducir los niveles de colesterol es evitar las grasas saturadas.

Asimismo, hay otras pautas de alimentación y de hábitos de vida que pueden ayudar a bajar el colesterol, como:

Realizar ejercicio físico la mayoría de los días

Mantener un peso saludable

Elegir grasas saludables, como el aceite de oliva

Incluir alimentos ricos en fibra en la dieta

Comer más frutas, verduras, legumbres y cereales integrales

Evitar el consumo de alcohol

Evitar el consumo de sal

Dejar de fumar

