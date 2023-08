image.png Moria Casán contra el Negro Oro y Susana Giménez.

Desde Uruguay, también radicada en Punta del Este, (ayer lunes 7/8) Susana Giménez dio una entrevista telefónica a Jonatan Viale por LN+ y se refirió a la situación de la Argentina. La diva sostuvo una vez más que "no le gusta ver la situación actual del país".

"Hay varias cosas que me tienen trastornada. La inflación, la inseguridad, la pobreza que la gente no puede comprar ni carne en el país de la carne. Todo me duele", aseguró.

"Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales pero no en las PASO", anticipó. Y afirmó: "Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca. Confío mucho en los dos candidatos, los dos son buenos".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flanacionmas%2Fstatus%2F1688699903541723136&partner=&hide_thread=false "Sigo pensando que el que mata tiene que morir".



Susana Giménez conversó con @jonatanViale sobre la actualidad del país y, de cara a las elecciones, aseguró: "Voy a votar a Juntos por el Cambio".



En #MásRealidad por LN+. pic.twitter.com/PF2DgBnm7D — La Nación Más (@lanacionmas) August 7, 2023

Además, Susana llenó de elogios al país uruguayo y a su presidente, Luis Lacalle Pou. "Uruguay tiene su parte que es un poco caro, pero es un país increíble. Lo del agua se solucionó todo. No tardan mucho, tienen un presidente que es una maravilla", sostuvo.

Mientras que Moria, lo hizo con Sergio Massa. "Es un hombre brillante y creo que es el más elevado de todos. No sólo por su cabeza y por cómo maneja la cintura. Lo conozco por sus valores, en un hombre de grandes valores, muy amante de su país", aseguró, mientras disparó sin filtros contra sus colegas tras las críticas.

Recordemos que Sergio Massa manifestó lo mismo contra sus detractores. "Hay que terminar con esa idea de que somos un país de mier..., fracasado. Somos un gran país".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioChouza%2Fstatus%2F1688942454072803328&partner=&hide_thread=false “Aquellos que creen que este es un país de fracasados o una Sociedad de mierda, que no vengan a pedir el voto”



pic.twitter.com/0wmL1VI2rd — Sergio Chouza (@SergioChouza) August 8, 2023

