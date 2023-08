Es decir, que según el abogado de London Travel, l a empresa tenía legajo y habilitación, lo que no podía hacer era firmar nuevos contratos por falta de renovación de ese certificado. Y aseguró que "London Travel estuvo cobrando hasta junio de este año los contratos que fueron celebrados anteriormente a la inhabilitación".

"Lo que le estamos transmitiendo al Ministerio es que otorguen la cuota cero a todos los pasajeros. La cuota cero es un seguro a través del Fideicomiso por el cuál el Ministerio debe hacerse cargo de todos aquellos pasajeros que no puedan viajar con la agencia", sostuvo Gorg.

Recordemos que después de haberle impuesto una multa millonaria (de $1,3 millones) por incumplimientos, el Ministerio de Turismo de la Nación firmó la cancelación definitiva de la licencia que tenía London Travel para vender servicios turísticos. La empresa tiene cientos de denuncias por parte de padres de egresados que contrataron el servicio, está acusada de estafa y recientemente fue inhabilitada para operar.

image.png La agencia de viajes de egresados, London Travel, rompió el silencio tras inhabilitación y denuncias por estafas e incumplimiento.

Según el expediente de Multa y cancelación de Licencia del Ministerio, la agencia cuenta con 141 denuncias en trámite y aún en falta, siguió vendiendo servicios turísticos. Algo que desdice el letrado de la empresa.

"... alrededor de 141 denuncias ante la Dirección de Control de Agencias de Viajes entre las que se investiga la oferta de viajes de egresados sin contar con el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil, o contando con el mismo, la omisión del depósito correspondiente a la cuota cero, y la violación a la Resolución 498/2022, entre otros incumplimientos contractuales", expresa el documento.

"Durante el año 2022, la agencia fue convocada a 50 audiencias presumariales sin lograr ningún acuerdo y que desde el 16 de enero de 2023 dejó de participar de las instancias de resolución alternativa de conflictos con los turistas denunciantes", expresa el expediente judicial.

Por su parte, el letrado sostuvo: " Me fui a hablar el 7 de junio. El Director de Agencias no me atendió, entonces se hizo una denuncia penal tanto al Director de Agencias como al Ministerio. Todavía no entendemos porque London Travel no pudo renovar sus credenciales ante el Ministerio de Turismo".

Además, Maximiliano Gorg, quien expresó que desde marzo 2022 representa a la agencia, aseguró: " Estuve en las audiencias personalmente, estuve con el Director de Agencias y todos los requisitos que fueron pedidos, fueron cumplidos. D e hecho, desde el mes de junio del año pasado yo ya estoy intimando a que el Ministerio emita el certificado y no encontramos respuesta, ni audiencias ni atención".

Por último, cerró: "En Bahía Blanca las oficinas están abiertas porque tengo que tener un lugar donde la gente pueda presentarse a hacer el reclamo, enviar las notificaciones, pedidos de informes y demás".

