Mirtha Legrand no encuentra canal y especula con las PASO

image.png Mirtha Legrand especula con las PASO y todavía no define canal.

Según publicó la periodista Laura Ubfal, Mirtha podría volver a la TV tras las PASO, en septiembre. En plena época electoral, de cara a las generales.

Frente a dicho escenario, un rumor comenzó a tomar más fuerza. ¿En el caso de que las PASO las gane Sergio Massa y se encamine como presidente, Mirtha podría ir a El Nueve? Cabe recordar que el canal es del Grupo Octubre.

El Grupo Octubre fue creado por Víctor Santa María como secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), gremio que preside. En 2020, compró el 90% de El Nueve a su presidente Carlos Lorefice Lynch y pasó a manejar la operación de la emisora porteña.

En febrero de este año, en medio de la guerra interna del FdT, desde Página12, apuntaron contra Sergio Massa. Si bien Massa todavía no había oficializado su candidatura, desde el diario de Santamaría, presidente del PJ porteño y cercano a Alberto, fueron críticos con el actual precandidato a presidente por Unión por la Patria.

Además, en 2022, el líder de los encargados logró meterse en el negocio de la publicidad en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho, que potencia el Grupo Octubre, también alimenta los rumores de su buena relación con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Un motivo por el cual La Chiqui podría desembarcar en El Nueve?

Mirtha formó parte del canal entre 1991 y 1998. En una entrevista con Beto Casella, recordó: "Los almuerzos se iniciaron en El Nueve, todo se inició en el canal. Te prometo que voy a volver. Todo puede ser, no digo que no. No lo descarto".

Por otro lado, recordemos que El Nueve está atravesando dificultades sobre el rating y trata de mantener su tercer lugar en el ranking de métricas, frente a América TV. Según informó en abril de este año Ángel de Brito, estaba la posibilidad de que Legrand arribara a América TV y Marcelo Tinelli, en su rol de director artístico del canal, habría propuesto su llegada.

Según indicó el nieto de la diva, aún no hay nada cerrado. ¿Habrá que esperar a las PASO?

