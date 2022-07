Maleficio: Furor por el estreno del exitoso film de terror

Los inicios del film se remontan a cuando tres amigos "cazafantasmas", que grababan mitos sobrenaturales para una canal de internet, sufrieron un accidente cuando visitaban una secta. Ese día desataron una maldición y la única sobreviviente fue Li Ronan.

Maleficio tiene una duración de casi dos horas y el found footage tiene un papel clave: fue filmada como si fuera un falso documental que permite mostrar y contar con detalles lo sucedido. Su director Kevin Ko afirmó que tomó la idea de un caso muy renombrado que vivió una familia de adoradores de una secta en Kaohsiung, Taiwán.

Ko explica que su objetivo fue crear una interpelación con el público sin la necesidad de utilizar grandes efectos especiales. "A una buena película de terror no le basta con esos trucos", sostuvo el director. Por lo que apostó a una cámara en mano, tomas largas y sin cortes y la ausencia de música para generar momentos de terror.

image.png Maleficio es la nueva película aterradora de Netflix.

Una de las claves de la película es la trama y la forma en la que el público conecta y se siente en la piel de los personajes. El director apostó a incorporar historias originales que atraen a la audiencia, en vez de enfocarse en las tradicionales historias de terror que se basan en el uso de efectos especiales centró toda su atención en la trama de la historia: misterio, intriga, una secta y rituales religiosos son los grandes protagonistas de la película.

"El respeto por la religión, y en especial por los credos y tabúes religiosos que son muy oscuros, se compone de cierto grado de miedo", afirmó Ko. " Me encantan las historias de terror, y aun así no me atrevía a abordar este tema", sostuvo el director quien también anticipó que ya están filmando la secuela del film.

image.png El terrorífico film basado en sectas y experiencias paranormales ya recorre el mundo.

Más contenido en Urgente24:

Cepo al dólar: 3 medidas complican los viajes al exterior

Netflix: Caen los suscriptores y Paramount+ aprovecha

5 termas increíbles para descansar un finde largo

Netflix y viajes: Novedosa propuesta para los fanáticos de las series

Cómo limpiar la pantalla del celular sin dañarlo