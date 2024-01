Los venezolanos que podrían llevarse un premio Lo Nuestro

Por su parte, Moly contó en su cuenta de Instagram que fue nominado a Premios Lo Nuestro 2024, en las categorías “Colaboración crossover del año” y “Álbum del año tropical”.

“Me meto en Instagram como todas las mañanas a ver mis menciones, comentarios y veo una mención de Premios Lo Nuestro, y veo dos nominaciones”, comentó el cantante sorprendido.

Otros venezolanos nominados

La familia Montaner no se quedó atrás. Ricardo Montaner está nominado junto a Carlos Rivera en la categoría “Canción del año – Pop/balada” por “Yo no fumo”. Montaner competirá contra: Ana Isabelle, Ha*Ash & Reik, y Christian Daniel.

Mientras, Mau y Ricky, hijos de Ricardo Montaner, están postulados a “Álbum del año – Pop/urbano” por “Degenerados Mixtape”. Los otros artistas que compiten en esta categoría son: Manuel Turizo, Tini, Maluma, Lasso, Ha*Ash, Pedro Capó, Carlos Rivera y Thalía.

Finalmente, la también venezolana Joaquina está nominada como “Artista revelación femenina”. Por el mismo galardón compiten: Gale, J Noa, Kenia Os, La Joaqui, Ludmilla, Paopao, y Snow Tha Product.

Recordemos que Joaquina, con apenas 19 años conquistó el año pasado su primer Latin Grammy. Lo obtuvo en la categoría “Mejor Nuevo Artista”.

Tras el triunfo de Joaquina, EFE destacó en un artículo: "Su nombre se colocó inmediatamente en el punto de mira como posible heredera de Shakira o Rosalía".

Asimismo, Joaquina reveló en una entrevista con la revista a OK! Venezuela: "Me considero exitosa cada vez que escribo algo que me llena y cuando me doy cuenta que soy muy afortunada de hacer esto".

Premio Lo Nuestro.jpg

¿Cuándo son los Premios Lo Nuestro 2024?

Premios Lo Nuestro se celebrará el 22 de febrero de 2024, en el Kaseya Center en Miami, y este año “honra la música latina con mayor trayectoria en Estados Unidos”.

Las nominaciones para el Premio Lo Nuestro se basan en la reproducción en las estaciones de UFORIA del 31 de agosto de 2022 al 1 de septiembre de 2023.

También se toman en cuenta datos de streaming y la evaluación de un comité compuesto por expertos en música y entretenimiento.

Los fans pueden votar por sus artistas favoritos hasta el 4 febrero en PremioLoNuestro.com.

Los más nominados a Premios Lo Nuestro 2024

Ahora bien, en cuanto a los artistas que encabezan la lista de nominados de Premios Lo Nuestro 2024 se encuentran Maluma, Peso Pluma, Grupo Frontera, Karol G y Feid.

Maluma suma 14 menciones, incluyendo Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Colaboración “Crossover” del Año y Artista Pop Masculino del Año.

Le siguen los mexicanos Peso Pluma y Grupo Frontera, con 13 y 10 postulaciones, respectivamente, entre ellas Canción, Álbum y Artista del Año.

El cantante colombiano Feid obtuvo 9 nominaciones, al igual que Karol G. Mientras, Shakira suma cinco nominaciones en las categorías de Artista, Canción, Artista Pop Femenina, Colaboración Pop-Urbano y Canción Pop-Urbano.

