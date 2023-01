Los Fabelman: Dónde ver la nueva película de Spielberg

Los Fabelman llegó a los cines de Estados Unidos en noviembre del 2022, pero en cuanto a América Latina la historia más personal de Spielberg aterrizará a finales de enero, el día 26.

Con relación a la fecha de estreno en plataformas de streaming, aún no se ha confirmado un destino digital. Mientras tanto, queda aguardar para la ceremonia del Oscar 2023, donde se clasifica como una de las favoritas.

La prensa estadounidense y la crítica especializada la catalogaron como excepcional. The New York Post elogió no sólo su estructura netamente Spilberiana sino también al reparto del film en particular:

los fabelman.jpg

Apasionante, visualmente hipnótica, con un guion sólido y excepcional y con una interpretación inolvidable de Michelle Williams Apasionante, visualmente hipnótica, con un guion sólido y excepcional y con una interpretación inolvidable de Michelle Williams

Por otra parte, Spielberg mismo se mostró sorprendido por la recepción de su propia película, a la que cataloga como una sátira de las películas de premios:

Esta es la película más personal que he hecho y la cálida recepción de todos en Toronto hizo que mi primera visita al TIFF fuera muy íntima para mí y toda la familia Fabelman. Nunca en un millón de años pensé que nuestra sátira de las películas de premios tradicionales en realidad ganaría un premio por sí misma Esta es la película más personal que he hecho y la cálida recepción de todos en Toronto hizo que mi primera visita al TIFF fuera muy íntima para mí y toda la familia Fabelman. Nunca en un millón de años pensé que nuestra sátira de las películas de premios tradicionales en realidad ganaría un premio por sí misma

