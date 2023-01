El Vaticano de luto: Murió el cardenal George Pell

Pell había sido hallado culpable por dos cortes de cinco cargos de abuso de menores entre 1996 y 1997, incluido uno de penetración oral, cometidos contra dos niños del coro de la catedral de Melbourne que en ese entonces tenían 13 años. En ese momento, Pell era el arzobispo de la ciudad australiana.

En consecuencia, había sido condenado a seis años de cárcel, sentencia que había comenzado a cumplir en febrero de 2019 en la prisión Barwon, en las afueras de Melbourne. Tras la condena, Francisco, quien lo había nombrado en su puesto en 2014, le prohibió el ejercicio público del ministerio sacerdotal y cualquier contacto con menores. También fue apartado de la secretaría de Economía de la Santa Sede.

George Pell cardenal fallecido.jpg

En abril del 2020, la Corte Suprema de Australia decidió anular los cargos de pederastia que pesaban sobre George Pell. En contraste con las instancias anteriores, la presidente de la corte Susan Kiefel indicó que el crimen no había sido probado más allá de toda duda razonable.

Las acusaciones estaban principalmente basadas en el testimonio de uno de los acusadores, identificado como “J”, quien denunció al cardenal en 2014 poco después de que el otro menor agredido, identificado como “R”, muriera de una sobredosis de drogas.

Según aseguró el acusador, el abuso tuvo lugar cuando Pell encontró a los menores bebiendo vino sacramental en el cuarto trasero de la Catedral. Aseguró a su vez que también atacó a uno de ellos en un pasillo, más de un mes después del primer abuso.

Pell no testificó durante los procesos, pero leyó una declaración en la que aseguró que las acusaciones trataban sobre “conductas viles y horribles, contrarias a todos mis valores y las enseñanzas explícitas de la Iglesia que durante toda mi vida he representado”.

Para afrontar ese proceso, que se inició cuando la Policía de Victoria formuló cargos en su contra en junio de 2017, el papa Francisco le concedió a Pell un "periodo de excedencia" del cargo de prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano.

George Pell cardenal Vaticano.jpg

Por aquel entones, la jueza Belinda Wallington encontró que existían suficientes evidencias para abrir un juicio formal por presunta pedofilia. Pell, en cambio, se declaró no culpable.

En marzo de 2019 recibió una condena a seis años de prisión por pederastia contra dos monaguillos en diciembre de 1996, a quienes arrinconó cuando tenían 13 años y eran internos del prestigioso colegio St. Kevin. El gesto se repitió con uno de ellos apenas semanas más tarde.

Cardenal George Pell: Qué pasó luego de tanto escándalo

Después de pasar 13 meses preso, en abril de 2020 el Tribunal Supremo lo absolvió de los cinco cargos de abuso sexual a los dos monaguillos, por el beneficio de la duda.

En septiembre de ese año regresó al Vaticano, donde un mes después fue recibido en una audiencia privada por el Papa.

"Mi juicio no era un referéndum sobre la iglesia católica ni sobre cómo las autoridades eclesiásticas de Australia trataron el delito de pederastia en la iglesia. La pregunta era si yo había cometido estos delitos horribles, y no es el caso", dijo en aquel momento.

Antes de su absolución, el cardenal Pell pasó 404 días en una celda en dos prisiones de máxima seguridad en Melbourne y Barwon de febrero a julio de 2019. Fue una experiencia dura, que incluyó un período de confinamiento solitario, que el cardenal registró en una memoria titulada “Prison Journal”, publicado en tres volúmenes por Ignatius Press.

Pell hizo anotaciones diarias recordando sus encuentros con otros presos, las visitas y cartas que recibió, y las oraciones y liturgias que lo acompañaron durante su encarcelamiento. “Mi experiencia demuestra cuánto nos ayudan las enseñanzas de la Iglesia, cuánto ayuda la oración y la búsqueda de la gracia de Dios”, dijo en una entrevista con Radio Vaticano.

En esa misma entrevista, explicó que escribió continuamente durante su encarcelamiento porque, “Pensé que podría ser útil para aquellos que están en dificultades, para aquellos que están pasando por un momento de sufrimiento, como yo”.

Agregó: "Entonces pensé que llevar un diario sería de algún interés desde un punto de vista histórico, porque no había muchos cardenales que tuvieran la experiencia de la prisión".

George Pell participó de dos cónclaves importantes en la historia reciente de la Iglesia Católica: en 2005, formó parte de la cita de la que salió el papa Benedicto XVI y ocho años más tarde estuvo en el cónclave en el que eligieron al papa Francisco.

George Pell murió a los 81 años.jpg

