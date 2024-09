Llanto y desconsuelo: Carmen Barbieri apuntó con furia contra Milei

Como Carmen Barbieri, Fanny Mandelbaum cargó contra el Gobierno

Durante la nota que le hizo Carmen Barbieri a Fanny Mandelbaum, la periodista también aprovechó para descargarse contra el Gobierno.

"¿Qué me digan cuánta plata se va en asesores si no se puede con esa plata aumentar a los jubilados", se preguntó la entrevistada. "No hace falta 40 vagos que ni siquiera se presentan en el Congreso", añadió enojada.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1834247283212198171&partner=&hide_thread=false Fanny Mandelbaum habló en #Mañanísima sobre la actualidad del país: “que les saquen asesores a los diputados para pagarle a los jubilados”. #lovieneltrece pic.twitter.com/ypzLW42Zen — eltrece (@eltreceoficial) September 12, 2024



Y sumó: "Toda esa gente cobra sueldo y los diputados no tienen vergüenza en cobrar los nombres de los asesores". "Dejémonos de joder", pidió.

Asimismo, la locutora apuntó contra los funcionarios que cambiaron su voto y los tildó de "panqueques". "Quisiera sacarles una foto cuando se encuentren con los abuelos. O saber si les van a dar la mitad de la dieta que cobran", señaló.

