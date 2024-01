La loca obsesión que Edgar Ramírez confesó a Kelly Clarkson

"Siempre los uso. Por las noches duermo completamente desnudo pero necesito calcetines. Nunca me los quito", dijo el venezolano.

Ante esta confesión, Kelly Clarkson le preguntó al actor de Yes Day si podía quitarse las medias cuando, en medio de la noche, empezaba a sentir calor.

"Yo Prefiero quitarme la manta", respondió Ramírez.

Ahora, para los que sospechan que Edgar Ramírez cubre siempre sus pies para ocultar algo, el actor aseguró: "Me corto las uñas de los pies. No se trata de esconder mis pies".

Pero, esta no es la única curiosidad del actor. Además de los calcetines peludos, Édgar Ramírez reveló que los gorros de invierno con forma de animales le "hacen gracia".

Edgar Ramírez Is Obsessed With Sleeping Naked In Thick Fuzzy Socks