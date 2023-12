La implacable imitación de Fátima Florez a Javier Milei: "No hay plata"

Es preciso destacar que no solo repitió los gestos y los latiguillos del economista tales como "viva la libertad, carajo", “decían que no podía ser presidente”, “no hay plata” y “o sea, digamos”, sino que se permitió hacer algunos chistes vinculados a los anuncios más recientes. “En mi Gobierno, los peluqueros van a atender gratis porque el corta, no cobra”, contó con humor y consiguió la aprobación de sus seguidores que llenaron la sala del Teatro Roxy marplatense.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Proyecto: Máximo Kirchner busca fondos para obra pública

Vicentin: Llega la acusación formal contra sus directivos

Rosario: Balacera hacia una comisaría y reojo a "Los Monos"

Gil Domínguez fue a la Justicia para suspender el DNU

Boom en X: ¿IRSA se queda con la AABE?