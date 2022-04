Juana Viale se mudó: "Es lindo salir de la porteñada"

Juana Viale.jpg Juana Viale se muda temporalmente a Córdoba.

Para el rodaje de cine, que se centrará en Córdoba, Juana Viale decidió realizar una mudanza temporal, que le facilitará la estadía prolongada en la provincia. Las escenas cordobesas se llevarán adelante en la capital provincial, por lo que la actriz tendrá nueva morada por la zona.

“Hay que agradecer al Incaa y a toda la provincia de Córdoba. Es lindo salir de la ‘porteñada’ y venirse para estos lares, así que estoy muy feliz de venir a rodar. Voy a estar yendo y viniendo por mis demandas de madre pero vamos a estar acá”, apuntó la nieta de Mirtha que ya tiene una basta experiencia en cine. “Es un proyecto que viene desde antes de la pandemia, que azotó tanto a la industria. Tuvimos que adaptarnos a la distancia, a los Zooms, a vernos a través de una pantalla, a coordinar husos horarios y problemas con internet. Así que todo es un gran desafío, pero los desafíos son tentadores. Pero acá estamos, y es con talentos de Córdoba y argentinos, que se van a ir para Méjico y otros países a mostrar todo lo que hacemos acá”, agregó sobre el cine local.

Por otra parte, Juana Viale se refirió al fenómeno crítico que sufrió Granizo (con Guillermo Francella) por la imitación del acento cordobés en el cine. “No tengo que tener ningún acento en particular, se buscó tener un universo variado de lenguajes y acentos. No representa a ningún país, nada más que una vida de estas personas dentro de un contexto, no tiene el sello particular de un lugar específico. Va a haber todo tipo de acentos”, señaló a la prensa.

Así, Juana Viale sumará otro título a su carrera como actriz. Anteriormente, había participado de producciones como Radio Corazón, Baires, Trópico y muchas otras que llegaron al cine.

Para la conductora, la estadía en Córdoba rondará el mes y medio, y también incluirá viajes a otros países. Una experiencia alejada de su Buenos Aires natal en el cine.

