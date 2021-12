Juana Viale cerró el año a pura emoción en EL Trece

El sábado de Navidad (25/12) se emitió el último programa del año de La noche de Mirtha, el cual conduce la actriz Juana Viale en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, desde el 20 de marzo del año 2020, como así también en su ciclo de los domingos al mediodía, Almorzando con Mirtha Legrand, ambos por la pantalla de El Trece. La última emisión contó con una mesa conformada por a actriz Verónica Llinás, al actor Luciano Cáceres, el diseñador Mariano Caprarola y el actor y director de cine Nicolás Stupenengo, los cuales se remontaron a compartir vivencias y expectativas de cara al 2022 que se viene. Visiblemente conmovida, Viale repasó lo que fue su año a la cabeza de los ya míticos programas y reflexionó sobre qué será de ella el próximo año. "¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer sabe", dijo muy emocionada.