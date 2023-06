Jorge Rial fogonea contragolpe a la guerra con Morena

Jorge Rial, contundente: "Prepárense para lo que se viene"

Calabró después pasó al aire el audio de Jorge, donde explayaba hacia quiénes iba a apuntar con sus abogados:

Estoy muy bien, en todo sentido, preparando el contragolpe. ¿Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo esto? No... prepárense para lo que se viene, va a ser muy fuerte el contragolpe, ya lo estoy armando. Los quiero ver a todos Estoy muy bien, en todo sentido, preparando el contragolpe. ¿Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo esto? No... prepárense para lo que se viene, va a ser muy fuerte el contragolpe, ya lo estoy armando. Los quiero ver a todos

jorge-rial-karina-mazzocco-y-luis-ventura-1597631.jpg

Marina Calabró compartió que "Hay un equipo de abogados trabajando en estas demandas, encabezado por Bernardo Beccar Varela, abogado en lo civil, y por Gabriel Iezzi. ¿Cuál es la instrucción de Jorge Rial? Que inicien acciones legales por calumnias e injurias, y por daños y perjuicios."

Ahí fue cuando la periodista detalló quiénes serían los blancos de las demandas de Rial sobre todo el escándalo con su hija Morena:

Demandada Karina Mazzocco, calumnias e injurias. Y demandados por todo, América TV, todo su directorio y los responsables, Jotax y Luis Ventura Demandada Karina Mazzocco, calumnias e injurias. Y demandados por todo, América TV, todo su directorio y los responsables, Jotax y Luis Ventura

Tras escuchar lo que sucedió en 'Lanata Sin Filtro', Pampito comentó:

A raíz de lo que viene pasando con Morena Rial... acordate que en el programa de Karina Mazzocco es el lugar donde más la entrevistaron a Morena, y Luis Ventura opinó mucho A raíz de lo que viene pasando con Morena Rial... acordate que en el programa de Karina Mazzocco es el lugar donde más la entrevistaron a Morena, y Luis Ventura opinó mucho

1687365059208.jpg

Aunque finalmente, el panelista reveló lo siguiente:

Lo que me cuentan es que Rial quiere ir hasta las últimas consecuencias con esto, porque quiere marcar un precedente, para que no se vuelva a exponer en televisión a una persona que no está bien anímicamente o psíquicamente, como siente que está su hija Lo que me cuentan es que Rial quiere ir hasta las últimas consecuencias con esto, porque quiere marcar un precedente, para que no se vuelva a exponer en televisión a una persona que no está bien anímicamente o psíquicamente, como siente que está su hija

Pero Carmen Barbieri sentenció firme e irónica sobre los dichos que trascendieron de Rial:

Se va a tener que retirar él entonces, no va a poder trabajar más, porque él hizo ese trabajo toda su vida Se va a tener que retirar él entonces, no va a poder trabajar más, porque él hizo ese trabajo toda su vida

Más contenido en Urgente24

Larreta no esperó a Mauricio Macri y lo fulminó: "Fracasó"

Revés de la Corte al abogado Juan Grabois

Unión por la Patria y el doble discurso K con el FMI

Wagner PMC, casi US$ 2.000 millones de Vladimir Putin

Disney chocado: Tras fracaso LGBTQ+ deja atrás la diversidad