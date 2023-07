Jey Mammon vs. Ángel de Brito: Avanzan al juicio oral

La guerra mediática de Jey Mammon contra los periodistas de espectáculos

En conversación con La Nación, Javier Baños, el abogado que se sumó al caso en abril, profundizó sobre los detalles de la querella presentada contra De Brito:

Fue el único que no quiso llegar a un acuerdo en las audiencias prejudiciales... Esto va encaminado a un juicio oral y público. Lo vamos a citar a ver si se retracta. Hay un montón de testigos que declararon frente a escribanos

Baños añadió que la gran mayoría de los demandados apuntaron a resolver mediante un acuerdo en lugar de avanzar a una instancia de juicio, mas no así el caso de Ángel De Brito:

Iniciamos la instancia prejudicial contra un montón de personas, pero en el 99% de los casos estamos en una etapa de una solución alternativa al conflicto directamente penal, o civil, porque estamos llegando a acuerdos [...] Informaron datos y detalles sobre los cuales hay una prohibición de informar. Porque si no se genera calumnia, no te podés defender, te imputan lo peor que te pueden imputar y no tenés manera de defenderte

De la misma forma, consideró que la denuncia es “una absoluta mentira”, y explicó que hay audios, capturas de pantallas y testigos que ya declararon:

No nos escudamos. Estamos presentando la querella, pese a que se ventilen las denuncias de nuevo. Lo que quiere Jey es que se sepa lo que pasó. La relación empezó a los 17 y terminó a los 24 años de Lucas... pasaron ocho años

