Jey Mammon: Polémica en el Bar amagaría con redimirlo

Por otro lado, la base del debate que tiene a la entrevista de Natalia Volosin como marco teórico, fue desmentida por Ángel De Brito, otro de los protagonistas secundarios de esta historia.

Angel De Brito desmiente: "Nadie me llamó para preguntarme"

Durante esta entrevista para Infobae con Natalia Volosin, el músico afirmó que llevará a varios periodistas a la Justicia. Aunque no quiso dar los nombres, la periodista los deslizó y él reconoció que eran ellos: Yanina Latorre, Ángel De Brito, Karina Mazzocco y Flor De La V.

Sin embargo, el conductor de LAM disparó contra Volosin en Twitter y reveló en qué está la causa:

La información es FALSA. No fui citado en ninguna audiencia propicia por ? @JEYMAMMON. Ni ?@nataliavolosin ni @gabycociffi ni nadie de ?@infobae? me llamó para preguntarme. Aunque me escriben por favores. #LAM". La información es FALSA. No fui citado en ninguna audiencia propicia por ? @JEYMAMMON. Ni ?@nataliavolosin ni @gabycociffi ni nadie de ?@infobae? me llamó para preguntarme. Aunque me escriben por favores. #LAM".

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1663185128540053505 La nota periodísticamente es DESASTROSA.

La denuncia de Lucas Benvenutto por VIOLACION fue desestimada por PRESCRIPCIÓN, NO POR FALSA. @infobae @FernandBurlando @JEYMAMMON @yanilatorre https://t.co/GsWAKKvx93 — ANGEL (@AngeldebritoOk) May 29, 2023

Acto seguido, volvió a reivindicar su postura frente a la denuncia de Benvenuto:

La nota periodísticamente es DESASTROSA. La denuncia de Lucas Benvenutto por VIOLACION fue desestimada por PRESCRIPCIÓN, NO POR FALSA

