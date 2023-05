Polémica: Mario Pergolini quiere a Jey Mammon en la radio

https://twitter.com/estefiberardi/status/1656480035916619782 Pergolini lo quiere a Jey Mammon en su radio pic.twitter.com/sDjnCmjVtE — Estefi Berardi (@estefiberardi) May 11, 2023

image.png

image.png

Lejos de Telefe, aun no se sabe cuál será el futuro de Jey Mammon en los medios. El ex conductor había declarado que no tenía en mente a corto plazo volver a la televisión.

"En este momento mi energía no esta puesta en volver a la televisión, está puesta en contrarrestar una denuncia que es falsa. Y contrarrestar la mentira no solamente de una persona, sino de todas la personas que se hayan subido a esa mentira o que se hayan hecho propietarios de esa mentira en el espacio que corresponde, que es la justicia. Ir con todas las pruebas suficientes para poder contrarrestar eso".

Recordemos que Jey Mammon fue denunciado por Lucas Benvenuto, un joven de 30 años, por abuso sexual, delito que habría ocurrido cuando Benvenuto tenía 14 años y Jey Mammon 32 años.

Sin embargo, la causa se cerró en 2021, luego que el juez Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones consideraran que había prescrito la acusación por el tiempo transcurrido.

