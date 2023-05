Jackson Wang: K Pop hecho en Hong Kong, furor en Argentina

Jackson Wang: Una fiesta sofisticada de anti K Pop

Una de las particularidades en el público fue ver a tanta cantidad de chicos de ascendencia coreana y china de las comunidades locales con sus barras de amigos, hablando en sus propios idiomas, en sintonía con la juventud criolla, compartiendo la misma simpatía por el artista.

El público ingresó al estadio poco después de haber caído el sol, siendo preponderante el público femenino, pero sin acapararlo por completo. Para hacer amena la jornada se pasaban los videoclips del artista, generado un griterío infernal entre la audiencia, ansiosa por ver a su ídolo por primera vez en el sur del planeta.

Jackson Wang - Blow (Official Music Video)

Con un timing impecable, las 2 horas y media que duró el recital, Wang deleitó a los presentes con una treintena de canciones, prácticamente acaparando todo el album, que presenta ritmos muy eclécticos y hasta experimentales: Magic Man, Mirrors (2019) y el EP titulado 7 for 7, e incluso Breath of Love: Last Piece (2020, dentro del grupo juvenil Got7).

El show presentaba el concepto de edición en vivo brindado por U2 en los años '90 y que todavía es utilizado por los cantantes de las nuevas generaciones, dando inicio a una catarata de imágenes sofisticadas que tenían como centro a Wang, por supuesto, pero cuya idea luego se trasladó al escenario en todo momento.

Además, el performer contaba en su despliegue con 8 bailarines sumado a toda una estructura de banda en vivo que le dio un efecto sumamente orgánico y contrastante al clásico concierto de K Pop (un guiño discreto a las pioneras del nicho con música en vivo durante sus giras, otro grupo surcoreano llamado 2ne1).

Las 2 guitarras eléctricas, la batería, el teclado y el bajo tuvieron roles fundamentales en la propuesta sonora, marcando los diferentes climas con precisión, paseándose desde el pop melódico, el bailable e incluso aterrizando en el metal, lo gótico e industrial en diferentes tramos de la noche.

wang2023_0518_210702_4833_trigogerardi.jpg.webp

Jackson dio la chance de que todos los artistas que lo acompañaran se lucieran y tuvieran su turno de brillar con solos musicales o de coreografía, y por supuesto hablamos de un show aceitado con precisión de reloj, sumado a un personaje escénico entrenado para envolver al público con su experiencia.

Luego de una introducción, el cantante ingresó a través de una Stargate bien iluminada, sumergido por completo en este rol, adornado por escalones de humo y el griterio apabullante. El maquillaje dramático, emulando al relato griego de Desdémona, combinaban con los atuendos del artista, que se mantenían en texturas de red, cuero y satén, combinados con una gama de colores que iban del rojo al negro.

La espigada figura de Wang convergía con sus bailarines entregados a una coreografía gótica contemporánea pero plagada de movimientos urbanos, sumado a la teatralidad que la escenografía ameritaba de canción a canción, como cuando se montaron sillas y mesas sobre las tablas, simulando un bar en una de sus canciones de desamor.

Pero Jackson no es un artista que sólo se detiene en el rechazo clásico de la romanza pop, sino que también abordó diversas puestas en escenas rozando lo burtoniano: Monjes, oscuridad, zombies e imágenes propias del ámbito cinematográfico salpicaron al Movistar Arena para hacer deleite de la personalidad del cantante.

wang2023_0518_211301_4896_trigogerardi.jpg.webp

Los lanzallamas, los papelitos de colores, los estruendos que lanzaban cintas de papel al público, más todos los obvios homenajes a la actitud performática de Michael Jackson generaron impacto tanto desde lo visual como lo emocional en el público juvenil, que disfrutó hasta la última gota de concierto.

Jackson Wang: "Vivan sus propios estándares de felicidad"

En 4 oportunidades, el hongkonés detuvo la música para abrirse a la audiencia, comunicándose en un límpido inglés, igual que el de su cancionero. En su primera intervención, Wang se presentó a sí mismo como showman y agradeció por el afecto recibido:

Argentina, quiero darles gracias por el cariño [...] Este espectáculo es parte de mi historia. Muchas veces me siento solo, porque me la paso de viaje todo el tiempo Argentina, quiero darles gracias por el cariño [...] Este espectáculo es parte de mi historia. Muchas veces me siento solo, porque me la paso de viaje todo el tiempo

Lo multifacético de un show diseñado hasta el último detalle y en el que no se ahorró brillantinas: Los dos sketchs en donde siempre invita a fanáticas a subir (tras la pregunta: "¿Estás soltera?" y "¿Sos mayor de edad?") una suerte de novela en vivo y en directo, en la que la chica de turno se la pasó abrazando a su ídolo, en una postal idílica. Jackson Wang, puro terciopelo.

De pronto, irrumpió un video con imágenes suyas desde niño y atravesando gran parte de su historia de vida, en las que se lo pudo ver con su familia, practicando esgrima (abandonó el deporte para dedicarse a la música), sus tiempos con Got7, sus diferentes looks, sus amigos e incluso parte de sus giras filmadas detrás de bambalinas o de manera cercana a sus fans.

jackson_wang_2023_gallobluguermann-24.jpg.webp

Asimismo, algo que es realmente saludable es la forma en la que se dirige a su público joven, animándolos a no tener miedo al fracaso y a encontrar su propia forma de ser felices, sin que tengan que seguir un solo camino determinado:

Además de divertirse y ser felices hoy [durante el show], también lleven algo de eso a sus casas. Mucho más allá de mi historia personal, quiero que ustedes luchen por su felicidad. Yo tengo esta oportunidad increíble de compartirlo con ustedes... pero siento que la vida se trata sobre la felicidad. Por supuesto que todos tenemos esos días de mierda, ¿no? Está bien sentirse solo, está bien sentirse vacío, yo mismo atravieso esas mismas cosas todos los días y quiero que ustedes lo sepan. Como un ser humano, constantemente de gira, también me he sentido solo. Así que está bien hablar de esto, está bien no estar bien Además de divertirse y ser felices hoy [durante el show], también lleven algo de eso a sus casas. Mucho más allá de mi historia personal, quiero que ustedes luchen por su felicidad. Yo tengo esta oportunidad increíble de compartirlo con ustedes... pero siento que la vida se trata sobre la felicidad. Por supuesto que todos tenemos esos días de mierda, ¿no? Está bien sentirse solo, está bien sentirse vacío, yo mismo atravieso esas mismas cosas todos los días y quiero que ustedes lo sepan. Como un ser humano, constantemente de gira, también me he sentido solo. Así que está bien hablar de esto, está bien no estar bien

La sensualidad, lo autobiográfico, su figura omnipresente en las pantallas del Movistar Arena, dieron testimonio de que se trata de una estrella altamente autorreferencial, pero que no busca ser egocéntrica, e intenta humanizarse por fuera del show, nada más anti K Pop que eso:

No hay un solo perfecto. Cada uno de nosotros es único y perfecto. Todos somos especiales y nadie más puede reemplazarnos. Por eso para mí es tan importante que todos trabajemos en encontrar nuestro popio estándar de felicidad, porque nunca sabemos qué puede pasar mañana. Quizá eso suena como un lugar común, pero es real: nunca lo sabemos. Así que creo que el punto es: viví cada día, buscando la felicidad No hay un solo perfecto. Cada uno de nosotros es único y perfecto. Todos somos especiales y nadie más puede reemplazarnos. Por eso para mí es tan importante que todos trabajemos en encontrar nuestro popio estándar de felicidad, porque nunca sabemos qué puede pasar mañana. Quizá eso suena como un lugar común, pero es real: nunca lo sabemos. Así que creo que el punto es: viví cada día, buscando la felicidad

Casi 45 minutos más tarde de lo planificado, de gritar unos miles de Te amo (en un tiamo muy italianizado) y Te quiero comer la boca, de bailar y de matarse de la risa, Jackson le pidió a todos sus fanáticos que lleguen sanos y salvos a sus casas y que por favor (por Twitter o por Instagram) le escriban avisándole que están bien.

wang2023_0518_210831_4869_trigogerardi.jpg.webp

En uno de sus últimos monólogos, volvió a resaltar con profundidad esta línea de pensamiento que interpeló a los presentes, enfatizando en dejar fluir la vida y vivir en búsqueda de la felicidad:

Ustedes saben que antes de ser un artista era un esgrimista profesional y hoy soy un artista, un performer... ¿quizá el año que viene seré otra cosa? No lo sabemos. Así que, seamos felices. En la vida, aquello que crees... aquello que soñás... aquello en lo que crees, hacelo Ustedes saben que antes de ser un artista era un esgrimista profesional y hoy soy un artista, un performer... ¿quizá el año que viene seré otra cosa? No lo sabemos. Así que, seamos felices. En la vida, aquello que crees... aquello que soñás... aquello en lo que crees, hacelo

Tras hacer prometer a los fans que vivieran de esta manera y de alargar la esperanza con un próximo retorno a Argentina, Jackson Wang dejó mensajes estéticos y personales impactantes por dentro y por fuera de la gran industria del K Pop, demostrando que la diversidad de propuestas performáticas enriquecen el ambiente artístico.

