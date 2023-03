Lollapalooza 2023: Los hitos más memorables del festival

lollapalooza-2023-202300317-1529818.jpg

El momento más mágico fue cuando cantó su hit de TikTok Runaway, mientras saltaba de punta a punta en el escenario sin perder el aliento. Su voz cristalina se expandió por las cabezas y su brisa vocal refrescó por unos minutos a quiénes la escuchaban atónitos.

La rosalía, más motomami que nunca

A menos de siete meses de la presentación de Motomami en el Movistar Arena, Rosalía tuvo en Lollapalooza la tarea de reformular un show pensado para espacios cerrados y trasladarlo a la inmensidad del Hipódromo de San Isidro.

Con un despliegue similar al elaborado por figuras como U2 o Madonna con edición en vivo y todo, Rosalía supo hacer arte de un show sin parangón, incluso cuando el vestido se le descosió y el piano no anduvo como quería, pudo hacer alarde de sus cualidades vocales cantando Acapella.

El inesperado anuncio de Chano

La presencia de Santiago "Chano" Moreno Charpentier supuso una enorme duda, ya que una serie de polémicas circunstancias vienen rodeando la vida del cantante. Sin embargo, lo que pocos sabían era que iba a reunir a la banda de su vida.

El rumor había corrido desde temprano en el Hipódromo de San Isidro, pero nadie quiso ilusionarse demasiado, una práctica habitual de los megafestivales. Pero sin prometer, Chano cumplió y regaló un inolvidable show de Tan Biónica, mezclado con las mejores canciones de su repertorio solista.

El cantante subió a las 20 horas y además de pasar por su carrera solista, al finalizar el show explotó la noticia:

En 5 minutos vuelve Tan Biónica, y el grupo les va a regalar una última noche mágica en un estadio de la ciudad de Buenos Aires En 5 minutos vuelve Tan Biónica, y el grupo les va a regalar una última noche mágica en un estadio de la ciudad de Buenos Aires

El homenaje a Blink-182 y a la Scaloneta

Drake comenzó con un show en forma, con tintes mundialistas porque quería cantar la más que icónica canción de La Mosca que fue protagonista durante Qatar 2022:

Es mi primera vez acá y tengo ganas de cantar esta canción: ‘Muchaaaaaachoooooos Es mi primera vez acá y tengo ganas de cantar esta canción: ‘Muchaaaaaachoooooos

Le alcanzaron unos segundos para convertir al público de Lollapalooza Argentina en la hinchada de la Scaloneta, pero el entusiasmo duró poco. Tras este envión del principio del show, el rapero canadiense decidió cancelar el vivo minutos antes de subir al escenario, solamente tocó 45 minutos en lugar de la hora y media estipulada contractualmente.

https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1636924449046900737 lo más gracioso del show de drake (ademas de que no haya permitido la transmisión a último momento sin motivos claros) (además de que haya terminado el show media hora antes sin explicación) es que tocaba 15 segundos de un tema y ya iba al siguiente dejá — fefe (@fedeebongiorno) March 18, 2023

No obstante, durante el show del sábado Twenty One Pilots le hicieron un guiño a Blink-182 e hicieron su versión de “All The Small Things”, ya que ellos tomaron el relevo con la cancelación de la banda a último momento por la fractura de un dedo de su baterista, Travis Baker.

Jane's Addiction y un show Las Vegas en San Isidro

Si hay alguien que puede hacer lo que quiere en Lollapalooza no es Drake, sino Jane's Addiction. Los fundadores del festival hicieron acto de presencia con un show que nada tenía que envidiarle a las performance estilo Vegas: Gogó dancers con plumas y contorsionismo, junto con una banda que demostró quién manda en el lugar.

El vértice de lo que ocurrió el sábado estuvo marcado por Jane’s Addiction con la voz de Perry Farrel que es una piña que transporta a expectativas nacientes de los noventas. El escenario Perry's de hecho, es en honor al vocalista de esta banda, por lo que tiene más que vía libre para lograr la función que quiera.

El show Jane's invitó al pogo mientras Farrel se tomaba un vino tinto y las tres bailarinas realizaban un show espejo típico del estilo burlesque. De hecho, una de las chicas era la esposa del cantante, Etty Lau Farrell, que concluyó una de sus performances besando a su pareja y subiendo la temperatura de la apuesta.

En un gesto de respeto al llegar a la edición argentina del festival, Farrel homenajeó a Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters que falleció el 25 de marzo del 2022 y el momento en que entonó "Jane Says", fue un mimo para sus seguidores de la primera hora.

La reencarnación de Catupecu Machu

Como pocas bandas de la vasta escena del rock argentino, Catupecu Machu pareció haber nacido para tocar en Lollapalooza. Quizás sea el halo alternativo que los acompaña desde sus inicios hace casi 30 años, o bien la épica cancionera y de estadios que supieron construir, o será acaso la presencia arrolladora de un frontman como Fernando Ruiz Díaz, cuya trayectoria habla por sí sola.

De emerger en las calles de Villa Luro a irse de gira como banda invitada de Garbage, la grupo de Shirley Manson, el show de Catupecu fue un repaso por sus grandes éxitos y un homenaje permanente a Gabriel Ruiz Díaz, quien fundó el grupo con su hermano Fernando.

El bajista falleció en enero de 2021 luego de estar 15 años internado tras sufrir un accidente automovilístico. Su estrella guio los pasos de su hermano, quien mantuvo su recuerdo en cada escenario y lo destacó como el “motor” de este Catupecu modelo 2023.

