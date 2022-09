HBO Max y House of Hammer: ¿Familias ricas y caníbales?

El revuelo en HBO Max no puede esperar tras el estreno de House of Hammer: no, no tiene nada que ver con su fantasiosa colega de plataforma, que retrata a la ficticia dinastía Targaryen, aunque compartan puntos de encuentro. Ambas hablan de familias poderosas que abusan de su posición de autoridad y se ven envueltas en situaciones de dudosa moral.