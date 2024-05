HBO MAX: El tráiler de la serie de Dune rompió internet

Embed - DUNA: LA PROFECÍA Tráiler Español Latino Subtitulado (2024)

Incluso la nave espacial negra, elegante y misteriosa, evoca las vistas en las entregas anteriores de Dune. Un instante capturado en el tráiler nos muestra a dos combatientes, envueltos en escudos holográficos, reminiscentes de las películas de Villeneuve.

Basta de Marvel: Tenés que ver sí o sí El Planeta de los Simios Nuevo Reino

Stop con Marvel. No es que no sea fácil hablar de El Planeta de los Simios, el tema es que es una saga que quedó bastante enterrada (no es lo mismo que 'en el olvido') en comparación a otros blockbusters que dominaron, desde Hollywood, la taquilla. Pero, todo eso no importa, lo importante es que tenés que ver esta cuarta entrega.

Es difícil superar la trilogía de Cesar: compuesta por El Origen de El Planeta de los Simios, El Despertar de El Planeta de los Simios, y La Guerra de El Planeta de los Simios. Filmes que en su momento pasaron sin pena ni gloría y que ahora, en pleno 2024, sobre todo gracias a la mano cinematográfica de Matt Reeves, pasen a convertirse en películas de culto.

Para quien tenga dudas de si ver o repasar este trío fílmico, acá les dejo un video análisis sobre las tres. En este mini-documental con tintes de ensayo, se puede ver claramente como aquella trilogía es una alegoría de la condición humana, estructurada en vertientes de lo más curiosas: revolución, anarquía, y nazismo.

