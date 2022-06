INSECTICIDA CON COLILLAS DE CIGARRILLO ¿ORGANICO? ¿BUENO O MALO? | Insecticida casero | Tabaco

Consultado acerca de si le sorprende la gran repercusión que tienen sus videos en las redes sociales, Felipe cuenta que "sí, un poco me sorprende pero a veces no tomo dimensión, hay videos que realmente han llegado a mucho. También es incierto, a veces le ponga muchas fichas a un video y no le va bien, y hay otros que sí. A veces sí soy intuitivo y sé que a alguno le va a ir bien".

"Pero igual tampoco me obsesiono mucho con eso, no soy alguien que mira ni estadísticas... obviamente voy mirando el bruto, en general, que crezca la cuenta y que los videos mantengan más o menos un nivel de reproducciones. Pero no me obsesiono mucho con eso, no le llevo el apunte. Si me ve la gente que hace marketing de redes, soy el antimarketing de redes, medio que yo hago lo que un poco me parece a mí... también creo que está bueno hacer eso, dejarse llevar también por lo que a uno le gusta entonces no te importa tanto, es como...disfrutás el camino y no tanto el resultado".

"No me obsesiono mucho, a veces subo un video a las diez de la noche, otro día a las 7. Después pasan 3 días que quizás no subo porque no pude. Sí igual soy muy constante y subo mucho, eso en general sí, pero no es que me obsesione, viste que hay gente que dice 'es mejor subir a las 19', 'no, mejor es subir siempre al mismo horario', 'poner mínimo 5 hashtags'. Yo no, a veces pongo hashtag, a veces no, a veces subo a las 19, a veces a la mañana", confiesa sobre su actividad en las redes sociales.

Hago lo que me gusta y si después le va bien, le va bien, y sino, no. Yo creo que si el video es entretenido, la gente lo ve lo subas en el horario que lo subas, tenga la cantidad de hashtags que tenga y hagas lo que hagas

"Tenemos que amigarnos con la naturaleza"

"Está bueno más allá de las plantas para mí el concepto de empezar a amigarnos con la naturaleza en todo sentido. Yo trato hoy en dia de ir más hacia eso. Porque muchas veces podemos decir 'tenemos plantas' pero después o contaminamos mucho por otro lado, o usamos un montón de productos agresivos para el medio ambiente", explica el jardinero.

Lo importante, destaca, es "empezar a conectar con la naturaleza, empezar a entender los ritmos de las plantas, que no son los mismos que tenemos hoy en día nosotros en esta vida que nos hace todo a las apuradas, y que hay que esperar, tener paciencia".

"También creo que es conectarse con un poco la frustración, por ejemplo de que las hormigas te coman las plantas... Y bueno, sí, así es la naturaleza", continúa.

"Hay que tratar de amigarse en un sentido más amplio con todo lo de cómo funciona el mundo de la naturaleza", resume.

"No le hagan caso a lo que dicen los viveros"

"A la hora de elegir una planta no le hagan caso a lo que dicen los viveros (risas). No, no porque no sepan pero en realidad más que nada porque son generalidades. Te dicen 'esto se riega cada 3 días', si, ok, pero quizás tu casa con una calefacción muy fuerte, y cerca de una ventana con corriente de aire, la planta transpira más -porque las plantas también transpiran-, necesita más agua. O una planta que está muy alejada de la luz hace menos fotosíntesis, consume menos agua y necesita menos riego, y si la regás de más se pudre... son estimativos, entonces no hacer caso a eso si no observar uno, y siempre tratar de buscar, de pensar qué planta va a ir en un rincón...", nos explica Felipe.

"En vez de ir al vivero y decir 'dame una planta para interior', pensar si va a estar cerca de una ventana, lejos, y siempre buscar plantas que el lugar donde las pongas se parezca lo más posible en un punto a su habitat natural en cuanto a la luz, humedad, temperatura, en ese sentido. Buscar siempre las plantas que más se adecúen. Yo hincho mucho con esto, muchas veces también estamos en climas templados y queremos tener árboles frutales de clima frío de los que están en la Patagonia y quieren tener un limonero".

"Entonces tratar de empezar a buscar plantas nativas y si no son nativas que por lo menos estén lo más parecido a nuestro habitat, adonde vivimos", aconseja.

Por último, le preguntamos a Felipe Castro sobre sus planes a corto plazo y nos contó que está escribiendo otro libro y "esperemos que la editorial en algún momento pueda editarlo". También continuará dando talleres: "probablemente en agosto vuelva a Rosario, estuve hace poquito en el Vivero Isla Verde, así que para agosto tenemos planificado ir y quizás hacer dos".

Además, obviamente, continuará haciendo videos "y seguir en la tele, que estoy ahí todos los viernes en canal 13 y TN".

"Seguir generando contenido siempre", finaliza.

