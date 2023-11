Fátima Florez tomó la decisión que sorprendió a Javier Milei

image.png Javier Milei y Fátima Florez, muy enamorados.

Fátima Florez sobre Javier Milei

"Lo conozco mucho a Javier como persona y sé de su honestidad, honradez e inteligencia. No tengo dudasque estas condiciones personales van a hacer de él un gran presidente. Es muy carismático, me genera una gran admiración. Me encanta verlo en el escenario. Su esencia es ser genuino y espontáneo", reveló la futura primera dama de nuestro país.

