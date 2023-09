Durante la emisión del programa del lunes (11/09), antes de presentar a uno de los participantes, hubo un "corte de luz parcial" en los Estudios Cuyo de Martínez que interrumpió el programa. "No se, no tenemos luz, pero el streaming tiene luz perfecta, como que ellos garparon y nosotros no. Rarísimo todo", disparó el conductor. Mientras Marcela Feudale deslizó: " ¿Un grupo electrógeno no hay?"