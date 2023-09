Daniel Vila conforme con Tinelli pero se atajó: 'No creo...'

"Después del programa Marcelo estaba feliz, eufórico, relajado y contento. Superó mis expectativas. A él le queda también la tarea de gerente de programación", afirmó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPlusRating%2Fstatus%2F1699049650450264250%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1699049650450264250%7Ctwgr%5Ee82e0f47f0c47bda57ff98a44038b2ff83962cba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fmarcelo-tinelli-arraso-america-tv-y-chicaneo-el-trece-n560233&partner=&hide_thread=false DEBUT, UN GRAN ÉXITO: #Bailando2023 promedió 13.3 puntos de rating con picos de casi 15.0 puntos. Le ganó en competencia directa a Got Talent y fue lo segundo más visto del día por @AmericaTV. pic.twitter.com/ma9wo3kFWa — PLUS RATING (@PlusRating) September 5, 2023

Tales dichos de Vila derivarían de la última experiencia de Tinelli en la televisión con Canta conmigo ahora. El presentador estuvo a cargo de dos temporadas del reality show el cual arrancó con muy buenas métricas (similares a las del lunes), pero que con el tiempo comenzaron a decaer hasta tocar pisos de 4 puntos.

Es por este motivo que el directivo habría optado por ser cuidadoso y no festejar un triunfo por adelantado. Eso no quita que las primeras emisiones del mítico programa estén siendo un éxito para el canal, el cual logró superar en competencia directa a Got Talent, la nueva apuesta de Telefe.

Marcelo Tinelli chicaneó a El Trece

Finalmente, tras idas y vueltas, Marcelo Tinelli regresó a la televisión y arrasó en América TV, aunque con algunos imprevistos. Sin embargo, el conductor se mostró feliz y disparó contra el El Trece.

"Después de 34 años de ensayo, voy a decir esta frase por primera vez", comenzó abriendo el ciclo y chicaneó a su ex canal: "Al pedo estuve diciendo esta frase, porque había que decirla acá... Señoras y señoras, ahora sí... lo digo donde lo tenía que decir: ¡Buenas noches, América!"

Durante la presentación del programa América TV tocó por primera vez la marca más alta de la noche. El canal marcó 14,6 puntos contra 13,4 puntos de Telefe y 7,1 para El Trece. Mientras que El Nueve, quedó en 1,6, no logrando ingresar al podio de los 3 canales más vistos.

--------

Más contenido en Urgente24:

Crisis en el US Open por la guerra entre Disney y Charter

Guerra digital: Por 'espionaje', China prohíbe el uso del iPhone

Más campaña del miedo y Quintela renuncia si gana Milei

Elon Musk apoya a Javier Milei: Tucker Carlson en Argentina para entrevistarlo

Pablo Moyano estalló contra gremialistas que 'coquetean' con Milei