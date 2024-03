Embed - ’ on Instagram View this post on Instagram A post shared by ’ (@candelariatinelli) El sorprendente accesorio que Cande Tinelli le compró a su mascota para que duerma a su lado. (Foto: Instagram @candelariatinelli)



Soledad Aquino dio detalles sobre la boda de su hija Cande Tinelli

Hace algunas semanas Soledad Aquino habló en LAM y se refirió con emoción al casamiento de su segunda hija, fruto de su matrimonio con Marcelo Tinelli. “Estábamos felices todos, con la onda que nos gusta a Cande y a mí, bien campestre”, contó.

“Yo me emocioné pero Marcelo no daba más. Estuvimos casi toda la boda agarrados de la mano, él no paraba de temblar. En un momento le di mi carilina mojada, ya se la di chorreada por mí”, recordó la exesposa del conductor.





A su vez habló sobre lo divertida que fue la ceremonia. “Yo bailé hasta el final, y cuando terminó nos fuimos con Mica al cuarto a dormir. Pero enseguida llegaron Cande y Coti y nos pusimos a comer chocolates y torta, y todo duró una hora más”, expresó.

Y sumó con emoción: “Cuando la vi entrar por mi izquierda casi me muero. Me senté porque me desmayaba. Se te viene todo a la cabeza, se me pasaba la historia de la vida”.

