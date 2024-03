Graciela Alfano posó a los 71 años en microbikini y "libre de prejuicios"

Graciela Alfano reveló que mantuvo relaciones con otras mujeres

Hace algunos semanas Graciela Alfano dio una nota para el programa Mañanísima en el que remarcó la importancia de enamorarse de una persona, más allá del género.

“He sentido enamoramiento por mujeres con las que no he tenido sexo y he tenido sexo con mujeres de las que no me he enamorado. Creo que uno se enamora de la persona”, dijo en diálogo con Carmen Barbieri.

Y añadió: “Afortunadamente, he conocido mujeres talentosísimas que por su inteligencia te dejan dada vuelta y tenés ganas de estar con ellas todo el tiempo, escucharla todo el tiempo. Tal vez lo que faltaría es la parte física, pero me parece que corren por lugares separados”.

“Uno puede tener muy buen sexo con alguien a quien no ama y podés amar a alguien con quien no tenés sexo. Es indiferente”, completó la artista.

