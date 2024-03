Boxeadora y desafiante: Wanda Nara adelantó su nueva canción

Embed - Wanda Nara on Instagram: " M O N E Y " View this post on Instagram A post shared by Wanda Nara (@wanda_nara)



Después de llevar a cabo el posteo, varias personas identificaron que se trata de una especie de adelanto y además de darle "me gusta" dejaron comentarios de todo tipo al respecto. "Otro tema mas que se me va a pegar", aseguró una fanática a lo que la cantante le respondió: "Te juro que si". De esta manera, no dejó dudas de que próximamente estará a disposición lo que seguramente sea un éxito en la industria musical.