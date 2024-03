Nicki Nicole marcó tendencia en la Semana de la Moda de París

image.png Nicki Nicole y Adrien Brody en la Semana de la Moda de París. (Foto: Instagram @nicki.nicole)



La escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma

La cantante argentina estuvo de novia con su colega mexicano Peso Pluma. Sin embargo, la relación que supieron formar finalmente terminó en un escándalo que dio que hablar en las redes sociales.

Un video del músico junto a otra mujer en Las Vegas fue lo que generó repercusión entre los fanáticos de ambos. Rápidamente comenzaron los rumores y fue Nicki Nicole quien por medio de las plataformas digitales confirmó la ruptura.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó.

Posteriormente, circularon versiones de que esa no habría sido la única vez que el músico le había sido infiel y al respecto la cantautora de "Dispara", señaló: “Una vez más gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”.

