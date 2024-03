Catherine Fulop pidió evitar el envío de "fotos del muñeco"

La emoción de Catherine Fulop de cara al casamiento de Oriana Sabatini

El 20 de julio Oriana Sabatini se casará con el futbolista Paulo Dybalay quien no oculta su emoción es la madre de la joven, Catherine Fulop. En diálogo con LAM reveló que fueron a ver el lugar donde se producirá el evento y contó detalles del momento.

"Fuimos al lugar y casi que se nos saltan las lágrimas cuando nos dijeron ‘por acá es que tiene que caminar Ori con su papá'", le contó al conductor Ángel de Brito.

Y posteriormente la actriz sumó: "Estamos estúpidos, es como que te das cuenta de que ella va a armar una familia aparte de nosotros, entonces es movilizante”.

Sobre el día en que se enteraron que la cantante se casaría con el delantero de la Roma, recordó la postura que mantenía el joven. "Todo el tiempo tenían una pica de que él no quería casarse, solo quería tener hijos, pero ella no quería tener hijos si no se casaba”, reveló.

