El Sistema, la joya musical de Venezuela, está de aniversario

Asimismo, se refirió a "continuar el crecimiento, evolución y desarrollo de una organización que en sí misma se retroalimenta de sus propias actividades, absolutamente dinámica, en constante transformación y cambio".

"Abrirse a esos cambios y a esas transformaciones quizás suena sencillo, pero no lo. Es gracias al trabajo arduo de quienes están frente a cada módulo, núcleo, gerencia estadal y al tren directivo que me acompaña, que se han podido articular estrategias para llevar al siguiente nivel a la institución, manteniendo la inspiración día a día para que se puedan acometer esas tareas”, agregó.

La orquesta más grande del mundo

Además de ser reconocida mundialmente como el "milagro musical de Venezuela", El Sistema también es conocida como "la orquesta más grande del mundo".

Ese fue el récord Guinness que obtuvo en 2021 tras poner en escena a 12.000 músicos, incluyendo niños de 12 años hasta adultos integrantes de la orquesta Simón Bolívar.

La orquesta venezolana desplazó a Rusia que se había impuesto en 2019 con más de 8.000 músicos en escena.

Para este logro, se debía cumplir con una serie de reglas, incluyendo que todos los miembros tenían que ser "músicos expertos" y dirigidos por un director de orquesta "experimentado".

Aunado a esto, cada participante debía tocar su propio instrumento "durante todo el tiempo", el mismo no podía ser compartido por dos o más músicos y la pieza a interpretar tenía que tener "una duración mínima de 5 minutos".

El Sistema interpretó la Marcha Eslava de Tchaikovsky en el patio de la Academia Militar de Venezuela, en Caracas, bajo la batuta del maestro Andrés David Ascanio Abreu.

Finalmente, la organización constató que la orquesta cumplió con las reglas y el desafío fue cumplido.

Ganadores del Grammy 2023

Vale recordar que El Sistema ha ganado muchos premios, y uno de los más recientes es el Premio Grammy Latino 2023 a Mejor Álbum de Música Clásica, por el disco Four Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus.

El álbum fue compuesto por el flautista venezolano Huáscar Barradas, grabado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Coral Nacional Simón Bolívar, mediante la plataforma de El Sistema, bajo la batuta del maestro Ollantay Velásquez, director asistente de la Orquesta Sinfónica de Miami.

“Una vez más El Sistema demuestra que la música deja de ser un entretenimiento y se convierte en una herramienta de transformación social para todos. Seguimos haciendo historia, no solo en Venezuela sino en el mundo entero. El Sistema sigue haciendo música para todos”, dijo Eduardo Méndez, director ejecutivo.

El álbum fue grabado en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en el año 2022, y requirió la participación de más de 200 personas.

En su trayectoria, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela también ha sido reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y el Premio Internacional de Música UNESCO.

