El conmovedor recuerdo de Nahuel Pennisi: De artista callejero a músico consagrado

La reflexión de Nahuel Pennisi y la ceguera

Nahuel Pennisi es el cantautor de reconocidos temas musicales como "Lo que veo en ti", "Universo paralelo" y "Regresa", entre otros y además supo ganarse el cariño y el respeto de varios colegas como por ejemplo Luciano Pereyra y Abel Pintos.

Asimismo, consiguió cosechar un gran número de fanáticos y en diálogo con Rumis contó la anécdota que tuvo con una mujer que se acercó con su hijo no vidente. "Nunca me gusta que digan 'no vidente' porque estás poniendo como lo que no tiene adelante", explicó.





"Una vez me acuerdo que estaba tocando en un escenario. Termino de tocar, salgo del escenario y viene una señora con un chico ciego. Y agarra la señora y me dice: 'Hola Nahuel. ¿Cómo estás? Acá tengo a mi hijo que es como vos", recordó.

Y siguió: "Y entonces yo le digo: '¿Qué canta y toca la guitarra?". A raíz del intercambió que tuvo con la espectadora, el joven señaló la importancia de "bajar línea" y "tomarlo con naturalidad". Si bien reconoció que "decirlo es fácil" pidió "tener esa búsqueda".

