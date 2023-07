El Chino Darín vs. Sposato: Ninguneo en los Martín Fierro

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRealTimeRating%2Fstatus%2F1678555011171909632&partner=&hide_thread=false El que estuvo con la peor de las ondas fue @S_Sposato con la panelista que le ganó el #MartinFierro a Yanina Latorre. #LAM pic.twitter.com/2J63nwBYjq — Real Time (@RealTimeRating) July 11, 2023

De forma polémica, el notero le volvió a retrucar la pregunta, insistiendo en que Latorre se merecía más el galardón que ella:

Me parece que vos sos una excelente periodista y que tal vez lo merecés por periodista. Me parece que, como panelista, Yanina hoy en la televisión está por lejos primera. Es una opinión personal igual, eh

La reacción del Chino Darín por la ninguneada a Mariel Di Lenarda

Aunque luego de que estas desagradables palabras se viralizaran, amigos y amigas de Mariel salieron a defenderla y Sposato le pidió disculpas.

Por su parte, tras ver lo que había sucedido, el Chino Darín, quien suele mantener un perfil bajísimo, salió a bancar a la periodista y destrozó a Sposato: "¡Qué pedazo de pelotu... repelente!"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fchinodarin%2Fstatus%2F1678696133307113475&partner=&hide_thread=false Que pedazo de pelotudo repelente! — Chino Darín (@chinodarin) July 11, 2023

Sin duda, estos premios a la televisión argentina tuvieron más de una circunstancia atípica, entre los spoilers a los ganadores y las chicanas para los personajes invitados.

Por otro lado, ¡Jorge Rial tiró bombazo! El domingo 9 de julio se llevará a cabo la entrega de los premios Martín Fierro de la televisión argentina, en su 51° edición.

El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), será conducido por Santiago del Moro y transmitido por Telefe. Y todo venía relativamente bien, hasta que Rial dio adelantos y se puso...Bueno...Relativamente mal.

Merecido el premio que va a ganar mañana Eugenio Gorkin en los #MartinFierro. Está ternado como director de no ficción. Y será mañana quien dirigirá la transmisión. Por lo tanto, harán un corte de 20 minutos y ahí se traslada al escenario. Un gran tipo. Felicitaciones por adelantado. Después voy a dar más premiados. Bah. Si quieren Merecido el premio que va a ganar mañana Eugenio Gorkin en los #MartinFierro. Está ternado como director de no ficción. Y será mañana quien dirigirá la transmisión. Por lo tanto, harán un corte de 20 minutos y ahí se traslada al escenario. Un gran tipo. Felicitaciones por adelantado. Después voy a dar más premiados. Bah. Si quieren

