Martín Fierro: Mejor Medio Digital de Prensa Escrita Nativa

Por si faltara algo, el vértigo impone su ley. Hay que hacerlo todo a gran velocidad y bien. Es cierto: algunos lo consiguen y otros no. Es el filtro. Obliga a tener una cosmogonía completa donde ingresan los datos de la coyuntura para que ocurra la sinergia neuronal. Maravilloso. Muchos no lo entienden y se quedan en la noticia puntual. Lástima. Quedarán en el camino.

Para colmo, el contexto: la Argentina y su economía despiadada. Horrible. La decisión de crecer sin el condicionamiento del gobierno de turno. Importante agradecimiento a nuestros anunciantes.

La clave de un medio digital es la flexibilidad ante el cambio. Los comunicadores estamos obligados a aceptarlo. Somos un ejemplo social en cuanto a las reconversiones que tuvimos que hacer en lo que va del siglo 21. Que no nos hablen de reformas estructurales porque la hicimos absolutamente todas. Y seguimos en ese baile.

Hay que estudiar la tendencia, interpretar la propuesta, acomodar la cabeza y participar de la forma más competitiva posible. Es insólito que otros protagonistas de la sociedad se resistan a lo inevitable, demorando y perjudicando al resto.

https://twitter.com/Csofianunes/status/1617696680220200962 Salió ese Martín Fierro para Urgente24 @U24noticias ¡VAMOS CARAJO! pic.twitter.com/gLI7jVsLKz — Sofía Nunes (@Csofianunes) January 24, 2023

Volviendo a la noche de APTRA, hubo un dato que no puede dejarse de lado: el reconocimiento al esfuerzo de quienes se reconvierten para participar de lo digital. Es cierto que lo digital parece generacional pero hay quienes comprendieron que el futuro ya es el presente y han intentado no quedarse afuera.

Que 'el Bigote' Raúl Acosta recibiera la estatuilla fue todo un mensaje de Urgente24 a la noche de APTRA: Sí, se puede.

https://twitter.com/U24noticias/status/1617703005746507776 Gracias @BigoteAcosta por el aguante! Urgente24 tiene su 1er. Martin Fierro. Gracias @aptra_ok Gran reconocimiento para toda la crew. pic.twitter.com/4W5qAya712 — Urgente24.com (@U24noticias) January 24, 2023

Inevitables los recuerdos que se acumulan sobre la decisión del cambio. Por ejemplo:

Aquel día cuando con Jaqui Stukalsky decidimos que el futuro era digital pero no teníamos ni oficina y Gustavo Bunce, quien acaba de fallecer, habló con Máximo Intaglietta, quien casi sin conocernos nos prestó sin pedir ni garantía una oficina en la calle Paraguay 470 para arremeter con la locura de las noticias por Internet.

Aquel almuerzo que Daniel Hadad pagó en Piégari Parrilla para contarme, muy entusiasmado, que iba a preparar un sitio de noticias que se llamaría Infobae porque el futuro sería digital.

La tarde cuando Nicholas Negroponte convenció a Jaqui que el camino no era el muro de pago sino las noticias gratuitas porque podíamos hacer que la información fuese un commodity para competir con las grandes cadenas.

Aquella tarde en el 1er. piso del Patio Bullrich cuando Jorge Asis me dijo que crearía su propio canal informativo digital para no depender más de nadie en cuanto a la difusión de sus contenidos.

Aquel mediodía cuando me perdí en San Miguel, hasta que Santiago Cúneo me guió por teléfono para llegar al asado que me había preparado para contarme que basta ya de depender de canales de TV de terceros y que él experimentaría con un canal digital propio, que me terminó mostrando meses después en la calle Bernardo de Irigoyen (y estaba Juan José Álvarez no recuerdo por qué motivo).

Aquel día en Rosario cuando 'el Bigote', luego de recordar anécdotas de sus días en la revista 'Gente y la Actualidad', de la época gloriosa de los Vigil, me contó que comenzaría a mandarme una serie de podcasts porque la comunicación había cambiado.

Aquí estamos. Y seguimos.

