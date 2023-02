Eduardo Costantini, padre a los 76 de trillizos

No es uno, y no serían dos, sino tres. Dos ya están confirmados, y el tercero estaría por confirmarse No es uno, y no serían dos, sino tres. Dos ya están confirmados, y el tercero estaría por confirmarse

Todo indica que la pareja actualmente espera por trillizos, por lo que Laura Ubfal apuntó hacia el hueso con un picante comentario acerca de cómo modificará la dinámica hereditaria este nacimiento múltiple:

En este momento se está desmayando media familia Costantini

Flor de la V cerró con humor sobre el tema, amagando a una de las excéntricas posesiones de arte que tiene Constantini como fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires:

Por favor, lo que va a ser esa herencia, ¿Quién se queda con el Frida Khalo?

Elina Fernández también se pronunció sobre estas circunstancias, siendo incisiva en su relación cordial con la familia de su esposo, Eduardo Constantini:

De eso que dicen, no sé nada, pero está todo muy bien. Nuestra familia es primaria y es lo que más cuidamos y entonces estamos entre Argentina, Uruguay, EEUU; de acá para allá con nuestros trabajos

La modelo había señalado que ser madre con su pareja “es lo que más desean”, y habló sobre Eduardo Costantini en particular, antes de revelar desde cuándo están en la búsqueda de un bebé:

Eduardo está como loco. Quiere ser padre ya, pero es una decisión de Dios. Ser mamá es mi deseo más grande, aunque nunca pido nada porque le estoy muy agradecida a Dios por la posibilidad de esta vida hermosa que me da, por tener salud y un marido súper sano

Paternidades gerontológicas: Un fenómeno que se repite

No es la primera vez que vemos a un personaje público de edad avanzada ingresando en el terreno de la paternidad. Recientemente, el famoso médico de la nutrición Alberto Cormillot también fue padre a los 84 años.

Emilio es el tercer hijo de Cormillot, que ya es padre de Reneé y Adrián (frutos de su relación anterior con Monika Arborgast que falleció en 2017) y el primero junto Estefanía Pasquini, una nutricionista de 34 años, con quien se casó en 2019 tras vivir dos años de un intenso romance.

