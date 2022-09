Ok pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás bien con eso? Ok pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás bien con eso?

Desde este video subido por ella misma, la modelo consideró todas las variables de lo que estaba viviendo y la manipulación a la que se sintió sometida, por lo que también explicó las razones por las que hizo pública su historia, a pesar de su deseo de tratarlo en privado:

Nunca quise presentarme porque obviamente sé las implicaciones de hacer lo que hago, ganar dinero de la forma en que lo hago y ser modelo de Instagram, así que al estar atada a una historia como esta, conozco los estereotipos. Le había enviado algunas capturas de pantalla a algunos amigos en los que creía confiar y uno de ellos había intentado vender a un tabloide. Así que aquí estoy.

Finalmente, Sumner subtituló el video, alegando la vergüenza que sentía de haberse involucrado con un hombre con total falta de remordimiento y respeto.

Adam Levine en la mira: Su profesora de yoga rompe el silencio

Sin embargo, pese a lo publicado por Summer Stroh, no es la única voz que se alza para exponer las infidelidades del cantante, ya que una mujer llamada Maryka también acusó a Adam de engañar a Behati, en una serie de Instagram Stories publicadas por la cuenta igfamousbydana.

Allí se compartieron tanto mensajes como videos con explícitos coquetos entre ella y el cantante de Maroon 5. Algunos mensajes también incluyen marcas de tiempo de julio de 2022, cuando Adam celebró su octavo aniversario de bodas con Behati.

second-interaction-adam-levine-01.webp Una conversación con el headliner de Maroon 5 vía Instagram detalla los pormenores de sus amoríos

En otro mensaje de julio de 2022, Adam le dice a Maryka: “Ahora estoy obsesionado contigo”. Maryka responde: "Amigo, ¿no estás como casado jajaja". Adam respondió que sí, pero "es un poco complicado". Agregó: 'Las cosas se ponen difíciles y lo del video no ayudó. Podría escaparme.

Y para no agregar suficiente drama a la escena, luego de las afirmaciones de Sumner y Maryka, la ex-instructora de yoga de Adam Levine, Alanna Zabel, también lo acusó de enviar mensajes coquetos en una historia de Instagram el 21 de septiembre de 2022.

Mucho retraso #ExposeAdamLevine. Fui su instructora de yoga durante algunos años, de 2007 a 2010. A menudo decía que les decía a sus amigos que su instructora de yoga tenía el mejor trasero de la ciudad [...] Un día me envió un mensaje de texto diciendo: 'Quiero pasar el día desnudo contigo'. Estaba en el baño pero mi ex celoso lo vio y se hizo una furia. Le aseguré a mi ex que estaba segura de que era para la entonces novia de Adam, Becky, y que fue un error.

Ella continuó su relato contando que le envió un mensaje a Adam para calmar los ánimos, y aseverarse de que fuera un error como lo pensaba, pero Levine nunca respondió. A raíz de ello, el actual ex-novio de la instructora de yoga reaccionó violentamente, terminando ella con una muñeca rota y una vorágine de desconcierto, ya que la respuesta que le dio el vocalista fue prescindir de sus servicios sin mediar otra explicación:

Un gran cambio de vida, un momento destructivo, y cuando le dije a Adam, lo ignoró, nunca se disculpó, me sacó de la próxima gira y me desconectó durante uno de los momentos más devastadores de mi vida, todo desde un único texto coqueto

