Cande Tinelli reveló detalles de la pelea con su hermana

"Lelé" hizo mucho énfasis en los tratos interpersonales con sus hermanos, y detalló que Mica tiende a controlar todo. Sobre los motivos que las llevan a discutir, la entrevistada detalló:

Somos muy diferentes, ella es mi antítesis. Siempre, pobre, tomó el rol de hermana mayor, y tiene ese peso encima y ella quiere controlar todo Somos muy diferentes, ella es mi antítesis. Siempre, pobre, tomó el rol de hermana mayor, y tiene ese peso encima y ella quiere controlar todo

Mica Tinelli pone límites por su hermana Cande: “No opines”

Este fin de semana, Mica Tinelli rompió en silencio en Instagram y cruzó a un seguidor luego de que la acusara de no apoyar a su hermana, Cande Tinelli, en el lanzamiento de su nueva canción, Quiero verte.

La influencer, que se encuentra en Estados Unidos junto a su padre Marcelo Tinelli, sus hermanos y Luciano El Tirri, disfrutó del debut de Lionel Messi en el Inter de Miami y posteó varias historias celebrando el evento deportivo, sin hacer mención sobre al nuevo tema musical de su hermana.

El seguidor indicó que ella prefería estar ahí y no "acompañando a Lelé” en uno de los posteos más recientes de Mica. Ella no dudó en contestar y escribió:

Este viaje estaba planeado hace bastante ya. Si no sabés como son realmente las cosas, please no opines, gracias Este viaje estaba planeado hace bastante ya. Si no sabés como son realmente las cosas, please no opines, gracias

Una vez que expuso su respuesta, algunos de los fans de Mica decidieron defender su posición, mientras que otros se mantuvieron convencidos de que entre las hermanas hay algunos problemas no resueltos.

