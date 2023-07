Interna en el campo: Sergio Massa partió a la Mesa de Enlace

Pino se defendió en Agrositio: "A mí me parece que hay que rescatar que uno de los 5 candidatos que vinieron va a ser el futuro presidente de la Nación y todos, sin importar color político, vinieron y le hablaron al campo. El abrazo se dio cuando una periodista se acercó y le dijo que estuvo valiente en animarse a venir a La Rural y yo no me podía quedar callado y le agregué lo de kamikaze. La verdad es que cuando lo invité, me dijo que sí enseguida. Se hace un tango de todo. Lo importante fue la mañana institucional y democrática que tuvimos en la que todos vinieron a expresar con este sector que es el más competitivo de la Argentina".

"No va más el Ellos contra Nosotros. Llevamos 15 años discutiendo así desde el 2008 y hemos perdido el tiempo. Los 5 candidatos que vinieron son promercado y necesitamos resolver los derechos de exportación", subrayó en un diálogo con el periodista especializado Ricardo Bindi, presidente de dicho medio.

Nota Nicolas Pino

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, salió a bancarlo: “Los serios problemas que atraviesa la sociedad en general y el campo en particular no pueden resumirse a sobreanalizar una foto. ¿Queremos hacer de Argentina un país donde no se pueda compartir con el que piensa distinto? ¿Queremos más grieta? Un gesto no opaca reclamos con firmeza”.

En tanto, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, disparó en radio Continental: “Realmente no es una buena foto, creo entender que ha sido un exceso de confianza de parte del ministro, que supuestamente tiene esa costumbre de abrazar o jugar con ese tipo de cuestiones y de alguna manera sacar una foto inoportuna para el presidente de La Rural”.

Lo cierto es que entre mejor tipo de cambio, baja de retenciones, nuevas líneas de créditos y su perfil dialoguista con todos los sectores, Massa logró partir a la Mesa de Enlace en la previa electoral en un marco de inmejorables cotizaciones en Chicago.

En cada reunión con los dirigentes rurales, Massa explica que le gustaría bajar todas las retenciones pero es el FMI el que no lo permite, dado que prioriza el frente fiscal por presupuestos deficitarios que se aprueban en el Congreso tanto por oficialistas como opositores, quiene en los canales de TV y radios dicen defender los intereses del campo.

