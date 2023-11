C5N desconcertado: Borroni como loco tras triunfo de Milei

"Esta es la logica de creer que el que gana es el mejor. No. Si nosotros ahora porque Milei sacó el 56% decimos que está bien el voto de aquellos que quieren vender órganos, que está bien el voto de aquellos que apoyan la dictadura.. no. No te embellece el triunfo", cerró tajante.

