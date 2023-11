Confirmado: Ganó La Libertad Avanza (y Mauricio Macri)

Live Blog Post

Final de la votación, hora del escrutinio

Enorme tensión en la República Argentina. Ambas fuerzas partidarias afirman que han logrado una buena elección pero sólo 1 ganará. No hubo bocas de urna y abundan las especulaciones. Unos miran el rostro de los políticos intentando adivinar si está alegre o deprimido, creyendo que conoce el resultado. La verdad es que todavía no hay ningún dato cierto. Comienza la hora en que las mesas harán el recuento y los respectivos fiscales comenzarán a informar a sus referentes. Se espera que luego de las 19 exista un mapa en cada fuerza partidaria y entonces sí habrá que ver quién sonríe y quién no sonríe. Los estaremos informando. Se espera que el escrutinio avance muy veloz porque se trata solamente de 2 boletas con 1 posibilidad cada una.