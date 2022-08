Batman: Peligra el estreno de la segunda película

Muchas producciones fueron paralizadas y quedaron en el archivo de las oficinas de Warner Bros Discovery. Como por ejemplo, Batgirl, la cual ya se había filmado y se gastaron US$ 90 millones en su producción, o la secuela de Scooby-Doo.

Si bien The Batman recaudó más de US$ 700 millones en todo el mundo y se avanzó en los guiones de la segunda parte de la película, Variety confirmó que aún Warner Bros. la mantiene en espera y no le dio luz verde a su estreno.

image.png Robert Pattinson protagonizó The Batman.

Uno de los personajes de Batman tendrá su spin-off por HBO Max

Según adelantó el actor Colin Farrell en los medios estadounidenses, en febrero de 2023, comenzará el rodaje del spin-off de El Pingüino, el gran villano de Batman en el mundo criminal de Gotham.

Este se estrenará por HBO Max y lo que se sabe hasta ahora es que si bien Matt Revees no será quien lo dirija participará del guión. "Está tan obsesionado con lo que hace, pero también está en todo lo de la serie de El Pingüino. Si bien él no lo va a dirigir, está en la estructura de los guiones. Será emocionante", aseguró Farrell.

image.png El Pingüino tendrá su estreno por HBO Max.

