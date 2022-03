Por fin un Batman para el siglo 21

Batman nació en 1939 cuando Superman ya era una superestrella. En National Comics Publications (hoy DC Comics), Bob Kane creó 'Bat-Man'. Un conjunto de dibujos que en forma confidencial se los exhibió a un redactor, Bill Finger: Bat-Man no tenía guantes, había líneas rojas en el traje, la máscara era un antifaz parecido al que más adelante tendrìa Robin, y 2 alas sobresalían de su espalda tal como un murciélago.

Finger le sugirió una capucha, una capa en lugar de alas y guantes; y quitar el color rojo del traje.

Kane dice que Finger le dijo: "¿Por qué no hacer que se parezca más a un murciélago? Una capucha, ranuras en lugar de ojos, pintarlo de gris oscuro y guantes para que no dejara huellas dactilares"

Kane dibujó una capa con forma de ala de murciélago: se inspiró en Leonardo da Vinci y un dispositivo volador ornitóptero, dibujado en 1480.

En la vida normal, Bat-Man, que pasó a ser Batman, se llamaría Bruce Wayne. Finger: "Bruce por Robert the Bruce, patriota escocés. Wayne pudo ser Adams o Hancock pero Anthony Wayne, héroe de la independencia de EE.UU. apodado 'Mad Anthony'."

Agregado: En The Phantom, de Lee Falk, el descendiente de Anthony Wayne, Blake Van Leer, queda huérfano.

Por lo tanto, se decidió un padre, médico filántropo, Dr. Thomas Gabriel Wayne, que moriría junto a Martha, su esposa, para que Bruce quedara huérfano total.

Ya existían héroes adinerados con doble identidad:

Scarlet Pimpernel , de la baronesa Emmuska Orczy; y

, de la baronesa Emmuska Orczy; y El Zorro / Diego de la Vega, de Johnston McCulley.

Precisamente, el dibujante Kane fue influenciado por las películas 'The Mark of Zorro' (1920) y 'The Bat Whispers' (1930). El escritor Finger, a quien le solicitó que escribiera los guiones, en detectives famosos: Doc Savage, The Shadow, Dick Tracy y Sherlock Holmes.

Una víctima para Batman

Kane cedió la propiedad del personaje a la editorial a cambio de dinero y una firma obligatoria en la portada de todos los cómics de Batman. Finger no recibió el mismo reconocimiento. Cuando murió en 1974, DC no lo había acreditado aún como co-creador de Batman.

Kane fue criticado por un testigo de las penurias de Finker, Jerry Robinson: "[Kane] debería haber acreditado a Bill como co-creador, porque lo sé; yo estaba allí. Nunca le perdonaré a Bob no cuidar a Bill".

Kane se defendió en una carta abierta a los fans en 1965 pero lo justificó en que ser un escritor o artista 'fantasma' -tal como Finger- obliga a permanecer "bastante anónimo sin crédito" a menos que diera un salto que Finger no había dado. Como argumento pareció pobre lo de Kan.

Al fin, en septiembre de 2015, DC Entertainment decidió que Finger recibiera su crédito en la película 'Batman vs. Superman: Dawn of Justice'. Y que apareciera como co-creador de Batman en un cómic en octubre de 2015 con 'Batman and Robin Eternal #3'. Justicia, que demoró mucho tratándose de un personaje justiciero.

En el comienzo, Batman nació 'oscuro'. Su debut fue en 'El caso del sindicato químico' (Detective Comics #27, mayo de 1939). Batman no dudaba en matar o mutilar a los criminales.

El estilo era 'pulp' consistía en literatura para las masas. Se llamaba 'pulp' porque se imprimía en papel barato, de pulpa de madera: Amazing Stories, Dime Detective, Weird Tales, Horror Stories, Detective Comics, Black Mask, etc.

Demoró un tiempo Batman en consolidarse. En 1940 Batman logró convertirse en solista, tal como Superman. Fueron las estrellas de World's Best Comics aquel año.

Kane dibujó la línea de la mandíbula del personaje más pronunciada y alargó las orejas en el disfraz: estaba puliendo la gráfica de su creación. Y 1 año después Batman ya tenía hasta un cinturón utilitario donde calzaba su boomerang y el primer vehículo, el Batplane.

La historia familiar se contó en el N° 33 (noviembre de 1939): Bruce Wayne presenció el asesinato de sus padres por un ladrón y su juró: "Por los espíritus de mis padres [voy] a vengar sus muertes pasando el resto de mi vida luchando contra todos los criminales".

Batman2.jpg Robert Pattinson ha logrado un Batman muy creíble.

Cambio de época

Batman comenzó a resultar menos cruel cuando apareció Robin, en Detective Comics # 38 (abril de 1940). Finger dijo que Batman necesitaba un "Watson" con quien hablar. Kane prefería un Batman en solitario pero las ventas casi se duplicaron. Que Robin permaneciera....

Un cambio profundo: la editora Whitney Ellsworth ordenó a Kane y Finger que Batman ya no podía matar ni usar un arma. Acababa de asesinar a tiros a unos gigantes. A ella le pareció un exceso.

Luego de la 2da. Guerra Mundial, Batman tuvo que acompañar la tendencia en DC Comics en favor de la fantasía juvenil alegre. Batman tuvo que salir del mundo sombrío. Era un ciudadano respetable y agradable, y Bruce Wayne se encargaba del reconocimiento social a causa de la filantropía, siguiendo la historia de su padre.

El psicólogo Fredric Wertham en su libro 'La seducción de los inocentes', de 1954, criticó a Batman por supuestos matices homosexuales. La consecuencia del conjunto de críticas de Weretham a los comics de su época fue un código para la industria y un "Batman más alegre" y heterosexual: Batwoman y Bat-Girl.

A fines de la década de 1950, las historias de Batman se volvieron más orientadas a la ciencia ficción, una tendencia en DC en ese momento: llegaron habitantes de otros mundos, extraterrestes. Batman debutó en la Liga de la Justicia de América.

En 1964, las ventas de Batman habían caído. Bob Kane confesó más adelante que en aquel año DC planificaba matar a Batman. Luego llamaron a Julius Schwartz para la última oportunidad Batman.

Schwartz trajo al dibujante Carmine Infantino: rediseñaron el batimóvil, en el disfraz aplicaron una elipse amarilla detrás de la insignia de murciélago, Alfred fue asesinado (por un tiempo) y la tía Harriet Cooper llegó a vivir con Bruce Wayne y Dick Grayson.

El debut en la TV, en 1966, aumentó las ventas: 900.000 ejemplares para Batman, Batgirl y Alfred. Pero el programa saturó el formato y se canceló en 1968. Julius Schwartz quedó libre de culpas por aquel superhéroe tan light: "Me pidieron que Batman fuera cursi y lo hice".

A partir de 1969, Dennis O'Neil y Neal Adams hicieron un esfuerzo deliberado por distanciar a Batman de la representación light de la serie de televisión de la década de 1960 y volver al "sombrío vengador de la noche".

batman6.jpg Sin batimóvil, Batman circula en motocicleta. Aquí un descanso en la filmación en Escocia.

La reinvención

El impacto del hombre murciélago en los cines de 2022 es mérito del director Matt Reeves, quien escribió el guión con Peter Craig.

Reeves atrajo la atención de la industria dirigiendo la película de monstruos 'Cloverfield' (2008), luego la nueva versión de terror romántico 'Déjame entrar' (2010) y las secuelas de ciencia ficción aclamadas por la crítica 'Dawn of the Planet of the Apes' o 'El Regreso al Planeta de los Simios' (2014). En febrero de 2017, Reeves fue contratado para dirigir y producir la película The Batman, de DC Extended Universe, en lugar de Ben Affleck, quien abandonó su rol de productor y estrella en el proyecto. Reeves decidió reorganizar la historia.

Él convocó a Craig, conocido por su adaptación al cine, junto a Danny Strong, de las novelas 'Sinsajo', de Suzanne Collins, para las películas 'Los juegos del hambre': Sinsajo - Parte 1 / Sinsajo - Parte 2.

Reeves trató de explorar el Batman de 'Year One' (1987), 'The Long Halloween' (1996–97) y 'Ego' (2000). Él eligió a Pattinson en mayo de 2019.

'Batman: Year One' fue escrita por Frank Miller e ilustrado por David Mazzucchelli.

Miller, admirador del cine negro y el manga, es conocido por 'Daredevil' (Marvel), '300' y 'Sin City', e incursionó en Batman con 'The Dark Knight Returns' y 'Batman: Year One', considerada una de las mejores historias de Batman jamás producidas.

Reeves pudo imaginar una familia Wayne que no era perfecta, líderes de Ciudad Gótica con doble vida y un Batman atormentado.

El Batman 2021 cuestiona la naturaleza del heroísmo ya que Batman tiene más defectos que los superhéroes tradicionales y arrastra una ira que lo lleva a infligir "su propio tipo de justicia".

Reeves eligió ambientar la película durante el 2do. año de la carrera de Batman en lugar de volver a contar la historia del origen del personaje. Reeves no quería un Batman tipo James Bond, que era la herencia de Affleck. Mucho ayudó la idea del Batman del fallecido Darwyn Cooke, quien para DC hizo 'Ego: A Psychotic Slide into the Heart of Darkness' o 'Ego: un deslizamiento psicótico hacia el corazón de las tinieblas'. Cooke intentó indagar en la psicología del Batman más 'dark'.

Él se inspiró para Bruce Wayne/Batman en Kurt Cobain y para Edward Nashton/Riddler o El Acertijo en el asesino anónimo del 'caso Zodíaco'.

El casting de Pattinson fue mal recibido por algunos fanáticos de Batman, quienes hasta organizaron una petición de rechazo a través de la plataforma Change.org/

Christian Bale, quien interpretó a Batman en la trilogía 'The Dark Knight', animó a Pattinson a ignorar a los críticos. Pattinson lo logró... para demostrar que los fanáticos cargan mitos y leyendas que los confunden y no son voces autorizadas.

'The Batman' retrasó 2 veces su fecha de estreno inicial a causa de la pandemia de COVID-19. Pero al final ha superado las expectativas. Kane y Finger han triunfado.